Väikelinnade kinnisvaraturg sõltub töökohtadest

Mis toimub aga väikelinnades, asulates ja maapiirkondades? Maa Elu palus Järva-, Pärnu-, Valga- ja Viljandimaa kinnisvaraspetsialistidel kirjeldada nende tööpiirkonna kinnisvaraturgu.

Järvamaa

Järvamaal tegutseva Tare Kinnisvara juhatuse liikme Hele Kaasiku kinnitusel on nõudlus suurem Paide ja Türi odavama kinnisvara järele.

Kui võrrelda Paide linna ja Türi linna kinnisvara liikumist, siis Paides on tavaliselt vara kallim ja tehinguid rohkem. Inimesed liiguvad ka maakonna sees, minnakse linnast maale ja vastupidi.

„Paljud suurlinnade inimesed on soovinud kodu soetada meie maakonna väikelinna. Kui Tallinnas elav pere müüb korteri, siis siin saab selle raha eest vabalt maja osta, mõnel jääb raha ülegi,” räägib Kaasiku. „Väga tähtis on transport, samuti asukoht. Järvamaa on mõlemas mõttes heas seisus, sest vahemaa eri linnadesse on peaaegu võrdselt 100 kilomeetrit. Türi vald on väga heas asukohas, suuremate linnadega on tihe rongi- ja bussiühendus. Päeva jooksul sõidab rong üheksa korda Tallinna, kiiresti saab rongiga ka Viljandisse.”

Türi vald on nüüdseks pool aastat jaganud kodutoetust valda elama asujatele. Koduostuks saab toetust taotleda kuni 40aastane kinnisvaraostja, kes soovib end siduda Türi vallaga. Toetuse eesmärk on tuua Türile rohkem noori. Kasutatud on seda aktiivselt, poole aastaga on see määratud juba paarikümnele koduostjale.

Paide ja Türi äärealadel on mitu suvilapiirkonda, kus viimastel aastatel on turg elavnenud. Suvila ostetakse sinna sageli eesmärgiga see elamuks välja ehitada.

„Suvila saab osta 12 000 kuni 20 000 euroga, aga olenevalt asukohast ja seisukorrast on kallimaidki. Liikudes asulast väljapoole, on kinnisvara odavam,” kommenteerib Kaasiku.

Üüripindadega on Järvamaal kitsas. „Järvamaal on töökohtade valik suur, igaüks võiks leida sobiva töö,” usub Kaasiku. „Järvamaale on tööle tulnud palju Ukraina, Läti ja Leedu inimesi, nemad tunnevad huvi rohkem üüripindade vastu.”

Pärnumaa

Üllatava tulemuse on teinud Tootsi alev, kuhu on nelja kuuga ostetud juba 13 korterit. Kindlasti on määrav asjaolu hinnad, mis jäävad seal vahemikku 7000 kuni 10 000 eurot. Valdavalt ostavad sinna kodu vanemapoolsed inimesed, aga on ka noori peresid.

„Tootsis on lisaks rahulikule keskkonnale olemas kõik, mida on väärikaks eluks vaja – raamatukogu, kultuuri- ja spordikeskus, saun-ujula, perearstid, kauplus ja lasteaed-põhikool,” kirjeldab Pärnumaa kinnisvaraturgu Arco Vara Pärnu osakonna müügijuht Krista Nõmm.

Huvitava hüppe on Nõmme sõnul teinud nüüd Pärnu linna valdustesse mahtuv Lavassaare alev, kus selle aasta nelja kuuga on olnud juba 8 korteri ostu-müüki, samas kui terve 2018. aasta jooksul müüdi seal 9 korterit.

„Olgu selle põhjuseks siis haldusreform või tugev kogukonnatöö, igal juhul on selle kauni väikealevi maine ja kuvand hea ning meelitab kodu ostma,” ütleb Nõmm. „Kindlasti on oluline hindki, sest 3toalise heas seisukorras korteri saab Lavassaarde praegu veel 23 000 kuni 25 000 euro eest.”