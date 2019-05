Kõrge vererõhu vastu saab abi taimedestki

Tuntud vererõhu alandaja, mis kiiresti toimib, on must aroonia. Aroonias on rohkesti rutiini, see on kasulik veresoonte seintele. Samuti on aroonias puhastavaid kiudaineid. Kuivatatud arooniamarjad sobivad teesegudesse. Arooniamarju võib hoida sügavkülmas, et iga päev natuke kasutada teeks või smuutis või lihtsalt põske pista. Viimased uuringud kinnitavad, et arooniamarjad ei paksenda verd ega tekita trombiohtu, pigem vastupidi. Aroonias leiduvad pigmendid toimivad meie kehas antioksüdantidena ja neid peetakse maailma kõige tervislikumateks marjadeks.