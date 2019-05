Kasvatajad: kartuli mahapanekuga on aega juuni alguseni

Tänavu kevadel müüs Laks Paide turul kartulit 60 senti kilo. See on poole kallim kui varem ja selle hinna eest tasub Laksi meelest kartulit juba kasvatada. „Kui nii edasi läheb, on kartulikasvatusel juba uba juures ja seda uba tuli üsna kaua oodata,” märgib ta. Ent nüüd paistab, et ka ostjad mõistavad kartuli hinnatõusu. „Kartul on meie põhitoit liha kõrval, vähemalt kuni grillihooaja alguseni, siis hetkeks on tunda, kuidas kartulivajadus järsult langeb ja pärast jälle tõuseb,” räägib ta oma pikaaegsest kogemusest.

Järvamaal Aravete kandis köögivilju kasvatav Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe sõnab, et kuigi varajane kartul on neil juba maas ja kattelooridki peale pandud, ei pea ta tänavust kevadet kuidagi eriliselt varasemaks. „Eks kartulit on varemgi aprilli lõpus pandud, kui ilm on soodne olnud.”

Siiani on tänavused ilmad head, kuid tavakartuli mahapanekuga pererahvas siiski ei kiirusta. Käib alles maa ettevalmistus, sest mais lubatakse veel tunduvalt jahedamaid päevi.

Sorte rohkelt nagu õunu

Pererahvas kasvatab mitut õunasorti, kartuleidki pannakse vakku erinevaid. „Tänavu paneme maha kümmet soRti kartuleid. Seemet jagub, osaliselt on ka uut sertifitseeritud seemet juurde ostetud, sest tootjad on kohustatud seda ostma,” selgitab perenaine.

Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe plaanib tänavu maha panna kümme sorti kartuleid. „Oleme oma kartulikasvatuse suunanud eratarbijale, kes tahab süüa selliseid maitsvaid sorte, mida poed enamasti ei paku,” sõnab ta. FOTO: FOTO: Liis Treimann

Kuigi kartuli hind on sel aastal eelmise aasta põua tõttu üsnagi tootjasõbralik, ei plaani Rebase talu rahvas kartulit rohkem maha panna. „Meie talu suund on kartulikasvatuselt järk-järgult üle minna õunakasvatusele. Oleme 15 aastat kulutanud õunaistandiku rajamisele ja kartulit paneme maha rohkem selleks, et munad kõik ühes korvis ei oleks,” täpsustab Piia Tiigemäe.