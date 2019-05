Käes on parim aeg korjata nõgest

Meie puhtas looduses leidub küllalt kohti, kust kõrvenõgest korjata. Kindlasti tuleb vältida autoteede lähedust, väetatud põlde ning saastet lekitavaid tootmishooneid ja tehaseid. Linnaruumis kasvav nõges toidutaimeks ei sobi. Puhas tolmu- ja saastevaba kasvukoht on väga oluline.

Kui taim on juba suurem kui paarkümmend sentimeetrit, tuleb lõigata taime latv. Mida noorem on korjatav taim, seda parem. Aprillis-mais ongi kõige õigem aeg noori nõgeseid korjata.

Nõgeses on rikkalikult C-vitamiini, rauda, valke, orgaanilisi happeid, B1-, P- ja K-vitamiini ning karotinoide.

Nõgesetee aitab suurendada ema rinnapiima hulka, leevendab vanematel daamidel klimakteerseid vaevusi, aitab suhkruhaigust ohjeldada ja parandab põrna tööd. Välispidiselt aitab nahahaiguste korral, juustele annab ilusa läike ja muudab need tugevaks.

Rahvameditsiinis on kasutusel kõik taime osad: lehed, varred, juured ja seemned, kuid kevadisel nõgesel on ikkagi peamine ürt – noored lehed ja varred.

Võtta peotäis noori taimi, valada üle kuuma veega, lasta natuke seista. Kui taimed on puhtad, võib kasutada leotist välis- või seespidiselt, juua ­väikeste lonksudega klaasitäis või paar päeva jooksul. Selle veega võib loputada juukseid, jättes nõgesevee juustesse.

Varjuküljed

Rohkete heade külgede kõrval on kõrvenõgesel ka varjupooled. Esmalt tasuks teada, et kõrvenõges eelistab lämmastikurikkaid muldi. Seega võib taime kasvupinnase koostisest olenevalt saada nõgesesöögiga suure hulga nitraate.

Teisena võiks nimetada, et kõrvenõgesed kasvavad tihti prahipaikadel ja jäätmaadel, kus pinnas võib olla saastunud raskmetallide või orgaaniliste ühenditega. Sellisest saastunud kasvukohast kogutud toidulisa küll tervislik pole. Just saaste tõttu ei tasuks nõgeseid toiduks koguda ka elava liiklusega teepervedelt.

Osal inimestest ilmneb kõrvenõgese söömise järel kas ülitundlikkus või seedevaevused.

Viimase tõrvatilga nõgese kui toidutaime kohta lisab selle eriline biokeemiline koostis. Nimelt leidub nõgeses hulk bioaktiivse toimega ühendeid, mis liigkoguses tarbituna tekitavad sööjale probleeme, neist tuntuim on vere hüübimist soodustav toime. Seetõttu peaksid need, kelle verehüübevõime on suurenenud, loobuma nõgesetoitudest ja -jookidest.

Osal inimestest ilmneb kõrvenõgese söömise järel kas ülitundlikkus või seedevaevused. Pealegi on nõgesetoitudel ja -jookidel diureetiline ehk organismist vett väljutav toime. Kui organismi veebilanss on mingitel haiguslikel põhjustel häiritud, ei tasu kõrvenõgesetoitudega liialdada. Lõpuks tuleks pidada silmas, et kogu kõrvenõgese taim sisaldab oblikhapet.

Lihtsaim moodus kõrvenõgeseid säilitada on neid kuivatada. Et vältida heinale tüüpilist lõhna ja mekki, soovitatakse kuivatamiseks mõeldud materjali esmalt närvutada kuumas soolvees minuti jooksul. Kuivatatud nõgeseid tuleb enne söömist leotada. Teine ammu tuntud nõgeste talletusviis on sügavkülmutamine. Ka sel puhul soovitatakse enne külmutamist taimi lühikest aega vees kuumutada, et peatada ensüümireaktsioonide kulg.