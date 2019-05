Järveäärsed puhkekülad täituvad haugipüüdjatega

Tagasiside korras on talle korduvalt öeldud, et siinsetes kämpingumajades on inimestel ebatavaliselt sügav ja tervistav uni. „Äkki mõjutab seda savipinnas. Minu siin elanud vanavanavanemad elasid kõrge eani. Ja muidugi on siin tohutult palju linde, seda muusikat tihedamalt asustatud paigas ei kuule,” räägib Vulkan.

Jutuga paratamatu hooajalisuse juurde jõudes kinnitab peremees, et kuigi tegelikult on Tõhela järve puhkeküla avatud juba aprillist, siin elasid leedukatest metsataimede istutajad mitu nädalat, algab töine periood ülehomsega, sest haugipüügikeeld lõpeb.

Hooaeg saab läbi esimeste külmade saabudes. Talvel pole mõtet tegutseda, ei tasu ära. Soojal ajal seevastu jagub kliente nädalavahetuseks ja argipäevadeks, nädalavahetustel on muidugi tihedam. On peresid, kes tahavadki hästi rahulikult olla ja veedavad näiteks nädala oma puhkusest siin. Püsikliente on üldse palju. Kaks meest on kohal sisuliselt igal kalahooaja nädalavahetusel.

Rahu ja vaikus

Korra hoidmise osas on külastajad Vulkani sõnul aastatega viisakamaks muutunud. „Olid ajad, kui joodi, lagastati ja sodi visati metsa alla, aga nüüd on Skandinaaviale omane kämpingukultuur hakanud meile jõudma. Samuti oleme hakanud rangemalt korda nõudma. Kell 23 on öörahu. Meie trump on rahu ja vaikus, mistõttu ei kavatse me siin kontserte ja simmaneid korraldama hakata,” on peremees resoluutne. Arvestama peab ka puhkeküla naabruses elavate inimeste privaatsusega.

Tõhela järve puhkeküla peremees Ville Vulkan on külaliste vastuvõtuks valmis. FOTO: Toomas Šalda

Tulevikuplaanide kohta kostab ta, et algatatud on uus detailplaneering, mille tulemusena peaks järve kaldale kerkima 18meetrine vaatetorn, mille tipus saab ööbida. Samuti on valmis peamaja projekt, aga kuigi naabruses on kaheksa meetri kõrgune talumaja, ei lubata puhkekülla neljast meetrist kõrgemat hoonet rajada. „Tulevikus tahame olla avatud terve aasta, aga see eeldab ehitamist ja seda, et leiame inimese, kes tahab siin meie perele lisaks töötada,” räägib peremees.

Aasta ringi avatud Ermistu

Ermistu järve ääres on puhkeküla tegutsenud üheksakümnendate algusest. Praegune omanik, osaühing Tekamer, majandab siin 2013. aastast. „Varasem seis oli üsna nutune, oleme pidanud päris palju investeerima,” ütleb puhkeküla perenaine Evelin Tuulmees.

Koha peamiseks väärtuseks hindab ta puhast loodust. „Eriti just välismaa turistid imestavad, et loodus on siin nii ehedana säilinud. Me ise ei oska seda igapäevaselt märgatagi,” tõdeb ta.

Nagu Tõhelaski algab töörohke hooaeg siin haugipüügiga: kõik voodikohad on ette kinni pandud. Kuigi avatud ollakse aasta läbi, majutatakse külmal ajal külalisi vaid peahoones.

„Jääpüügi harrastajaid ikka käib ja meid on üles leidnud isegi jääpurjetajad,” sõnab Tuulmees.

Põhiklientuuri moodustavad siingi kalastajad, kes teavad, et Ermistus on haugi, angerjat, linaskit, ahvenat, nurgu, särge, kiiska, latikat. Kõige paremini on sellega kursis Tallinna venekeelsed harrastuspüüdjad.