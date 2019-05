Üleskutse: põllumehed kutsuvad põldudele kogunevaid haneparvi vaatama ja heidutama

Kevadel ja sügisel läbivad Eestit rändlinnud, kes on loomulik osa loodusest. See on olnud nii kümneid või sadu tuhandeid aastaid ja peab jätkuma ka edaspidi. Põllumeestele on aga üha suuremaks väljakutseks, kuidas tulla toime viimastel aastatel toimunud rändlindude arvukuse olulise kasvuga, mida on tunnistanud nii ornitoloogid kui põllumehed.