Bataat passib nii supi- kui ka lillepotti

Bataat ehk maguskartul ehk söödav lehtertapp (Ipomea batatas) on mitmeaastane juurmugulaid moodustav rohttaim, mida tuntakse ainult kultuurtaimena.

Lehtertapp (Ipomoea) on ühe- või mitmeaastaste, enamasti väänduvate vartega rohttaimede, harvemini põõsaste perekond kassitapuliste (Convulvulaceae) sugukonnast. Perekonda kuulub umbes 300 liiki, mis looduslikult on levinud peamiselt troopikas ja lähistroopikas. Lehtertappude õied on lühiealised, kestavad enamasti vaid ühe päeva. Taim aga loob üha uusi õisi juurde ja selliselt kestab õieilu juulist septembrini. Lehtertapud sobivad suurepäraselt plankude, müüritiste ja aedade haljastamisel.

Bataat pärineb Kesk- ja Lõuna-Ameerikast. Euroopasse tõid bataadi hispaanlased. Tänapäeval kasvatatakse bataati kõikjal troopilise või subtroopilise kliimaga maades. Kõige suuremad bataadi ekspordimaad on Iisrael, Lõuna-Ameerika ja Itaalia.

Taim on puhmikutaoline, roomavate vartega, väädid hoiduvad maadligi ja moodustavad tiheda sasipuntra. Väädid juurduvad sõlmekohtadelt, kuhu moodustuvad peagi söödavad mugulad. Olenevalt sordist võivad lehed olla ümarad, südajad, terved kuni sõrmjalt lõhestunud. Õied on roosad või violetsed, 5 cm pikkused, kuid taimed õitsevad harva.

Mugulad võivad olla ümaravõitu, pikergused, värtna­kujulised või ruljad terava tipuga, enamasti ­10–30 cm pikad ja kaaluvad 0,2–3 kg (keskmiselt 1 kg). Maitselt magus, küpsetatult sarnaneb külmasaanud kartuli või ahjuküpse kaalikaga. Sobivad maitseained on kõik värsked või kuivatatud vorstirohud: majoraan, tüümian, puned, iisop ja aed-piparrohi.

Bataat katmikalal

Isiklike ja mitme teise entusiasti kogemustele tuginedes kinnitan, et bataati saab kasvatada ka Eesti oludes suuremas kütteta kasvuhoones tomati või magusa pipra aluskultuurina. Bataat katab roomava varrestikuga mullapinna, laskmata seal kasvada umbrohul, aga takistab samas mullakooriku teket. Eriti tähtis on see magusale piprale, mille juurestik on pindmine ega talu mulla kobestamist.

Meie oludes ei moodusta bataat küll väga suuri mugulaid, samas tunduvad need maitsvamad. Arvatavasti mängib siin rolli teine kasvukoha kliima kui bataadi kodumaal.

Eestis on kõige etem bataati paljundada varrepistikute abil. Selleks võtta veebruari alguses 3–4 mugulat. Mugulatest torgata keskelt risti läbi kaks puust tikku, et mugula saaks panna veega täidetud purki, nii et mugul jääks poolenisti vette. Purki hoida võrdlemisi soojas (25 kraadi) ja valges kohas. Nii mõnigi mugul võib ka mädanema minna.

Sobiv varrepistik on 20–30 cm pikkune ja nelja lehega. Pistikud istutada poolviltu kahekaupa 15 cm läbimõõduga hariliku aiamullaga täidetud potti, nii et kolmandik pistikust jääks mullast välja. Kasvukohale istutada pistikud siis, kui katmikala mulla temperatuur on vähemalt 20 kraadi.

Roomavad varred juurduvad sõlmekohtadel ja hakkavad mugulaid kasvatama. Ühele varrele jätta 2–3 juurdunud sõlmekohta. Äranäpistatud noori võrseotsi saab süüa kuumtöödeldult.

Ilubataat