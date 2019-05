Poolamaalt pärit Ursus tunneb Euroopa põlde

Tootja iseloomustab tehase lipulaeva, kõige võimsamat Ursus C-3150 traktorit kui karu, mille jõu taltsutamine on selle omanikust põllumehe kätes. Olgu selliste epiteetidega kuidas on, aga tõsi on see, et Ursus on toodetud Euroopas ja eeskätt Euroopa põllumehe vajadusi arvestades. See võib tänases globaalses ilmas kõlada ülepaisutatuna, ent tegelikult on siiski üsna tähtis, et inseneridel, kes põllutöömasinaid konstrueerivad, oleks praktiline kokkupuude olustikuga, kus see tehnika peaasjalikult tööle hakkab. Jaapani konstruktor võib ju käia vana Preisimaa põlluoludega tutvumas, aga keskkond, kus ta tööd teeb, on ikkagi teine, traditsioonid ja kombestik teistsugune.