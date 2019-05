Raierahu küsimus jõudis õiguskantsleri lauale

Kodanikuühendus palub õiguskantslerilt selgitusi, milliseid meetmeid peab riik tarvitusele võtma, et looduskaitseseadus muutuks metsa majandamisel reaalselt rakendatavaks. Samuti soovitakse teada, kas olukord, kus looduskaitseseaduse linnukaitselisi sätteid ei ole võimalik vastavate normide puudumise tõttu rakendada, on kooskõlas põhiseadusega.

Aprilli alguses tegi Eesti Metsa Abiks koos Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) ja Loomade eestkoste organisatsiooniga Loomus keskkonnaministeeriumile ettepaneku, et vastutava ministri kohase määrusega piirataks loomade sigimisperioodil tehtavaid raieid, kaitsmaks loomi ja linde häirimise ning hukkumise eest. Pöördumisega on praeguseks liitunud Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ), Eesti Metsloomaühing, Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL), kliimaliikumine Climate Save Estonia (CSE), Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering (TÜLKR), Lohusalu Poolsaare Loodusselts, Rakendusökoloogia Keskus, Leedu metsakaitseühendus Gyvas Miškas ja USA teaduspõhiste poliitlahenduste mõttekoda Partnership for Policy Integrity (PFPI).