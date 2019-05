Väike kultivaator Quarz 7 otsekülvi arendamiseks

Põllul, mis enne külvi ei lähe künni alla ja farmer soovib sellel rakendada pindmist mullaharimist, on otstarbekas kasutada otsekülvi – töökäike on vähem ja külv sujub kiiremini. Mullaharimisriistade ja külvikute tootjal Lemken on selleks otstarbeks tootevalikus rippesse haagitav lühike ja jäiga raamiga kultivaator Quarz 7, mis on mõeldud just alternatiivi pakkumiseks põllupinna kündmisele või randaalimisele.