Nende autode osi poest ei leia

Nii ma eraettevõtlusse jõudsin, esimese oma ettevõtte, osaühingu Elektra, asutasin veel rublaajal. Hiljem olen tööalaselt läbi sõitnud pool maailma, käidud on Indias, mitut puhku Hiinas, Euroopast rääkimata. Praegu saan üsna rahulikult pensionipõlve ja autode restaureerimist nautida, aga kui tuleb huvitav pakkumine, siis ikka võtan vastu, enda firmasid ma likvideerinud ei ole.”

Ettevõtluses saadab tema veendumuse kohaselt edu neid, kes on julged ja võtavad vastu uusi ülesandeid. „Ei tohi suhtuda nii, et ei oska või ei tea, vaid asi endale selgeks teha. Nõnda õpetan oma lapselapsigi. Kunagi tegin isegi ühe lõhepüügitraaleri. Ma ei öelnud, et pole varem teinud, muidugi ei olnud, aga joonised on ju olemas.” Kirst ei salga, et autode taastamine on kallis ja ajamahukas harrastus, mida ta saab endale lubada tänu varasemale kõvale tööle.

Värskelt põhjaliku renoveerimise läbinud 1931. aasta Buick 50. FOTO: 3 × Toomas Šalda

Parim lammutaja

Küsimusele, miks tema sümpaatia just Ameerika autodele kuulub, vastab Kirst, et need on huvitavad. „Kuni seitsmekümnendate lõpuni uuendati seal igat mudelit igal aastal põhjalikult. See on põnev maailm. Need on suured ja tugevad autod. Kui mul on mõne auto kere raami pealt maha tõstetud, on arvatud, et tegu on traktori raamiga ja juba mõne auto stange kaalub koos kinnitustega üle poolesaja kilo.”

Igapäevasõite teeb Kirst ise Euroopa päritolu väikebussiga ja abikaasa käsutuses on uus, aga tavapärane linnamaastur, ent kirge need temas ei tekita.

Kuigi Kirstu kohta öeldakse, et ta on üks kõvemaid autode taastajaid Eestis, vaidleb ta sellele vastu. „Ma võin olla autode lammutamises siinpool Bosporuse väina üks kõvemaid mehi, aga mingiks üliheaks taastajaks ma ennast ei pea. Kui võrrelda meditsiiniga, siis mina olen nagu perearst, kes võtab patsiendi vastu, paneb diagnoosi ja suunab eriarstide juurde. Meie valdkonnas on eriarstideks plekksepad, keda on tipptasemel väheks jäänud, siis maalrid, kroomijad ja teised meistrid.

Ise lammutan, teen väiksemaid plekitöid, mootori võtan lahti, kontrollin kõik üle, vajadusel otsin ja tellin uusi osi, aga mootoriploki puurimised ja väntvõlli lihvimised lasen teha seal, kus vajalik riistapark olemas, enamasti Soomes. Kui kõik tehtud, panen mootori jälle ise kokku. Ise teen ka puu- ja elektritööd ning panen auto lõpuks kokku. Kuigi tean, et lammutamise ajal tuleks teha hästi palju fotosid ja kõik jupid eraldi pakkida, siis mina seda eriti ei tee ja olen pärast mõnikord hädas. Minu eas enam ümber ei õpi, selline olen ja selliseks jään.”

Mis auto maksab?