Toetus ettevõtjatele on tööle aidanud mitu töötut

Sotsiaalministeeriumi teatel on toetuse eesmärk aidata kaasa nende piirkondade majandusarengule ja töötuse vähendamisele. Toetus koosneb palgatoetusest ja koolituskulude hüvitamisest.

Töökoha loomise toetust saab tööandja, kes loob kahe kuu jooksul vähemalt viis töökohta. Toetatakse aga ainult neid töökohti, kus makstav töötasu on vähemalt pooleteisekordne alampalk.

Kui suurt huvi on Kagu-Eesti ettevõtjad seni üles näidanud, selle kohta ütleb Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Annika Sepp: „Üldjoontes võib rahule jääda sellega, et meede on ka Kagu-Eestis käima läinud ja kahes maakonnas on esimesed tööandjad seda kasutamas.”

Sepa sõnul tuleb silmas pidada, et praeguseks on meetme avamisest möödas mõned kuud ning iga uue teenuse nii-öelda sissetöötamine ja rakendamine võtab aega.

Tema sõnul on ka tööandjatelt tulnud tagasisidet, et uus teenus vajab planeerimist ja arvestamist. „Kuna värbamisi on tavaliselt rohkem aasta alguses ja sügisel, siis tõenäoliselt saame parema ülevaate, kuidas meede Kagu-Eestis on käivitunud, selle aasta viimases kvartalis,” räägib Annika Sepp.

Töötukassa andmetel oli aprillikuu alguse seisuga Valgamaal sõlmitud kuus lepingut kuue töötaja tööle võtmiseks kahe tööandjaga: neist üks on tööle võtnud viis töötajat, teine ühe (väljamakseid hakatakse tegema siis, kui tööandja on jõudnud sõlmida lepingud vähemalt viie töötajaga).

Võrumaal oli aprilli alguseks võimalust kasutanud üks ettevõte, kes on tööle võtnud viis inimest; huvi on üles näidanud aga neli tööandjat. Põlvamaal oli aprilli alguse seisuga ühel ettevõttel värbamine pooleli.

Tööandjale hüvitatakse osaliselt töötaja palgakulu ehk 50 protsenti töötaja töötasust, ülempiir on kahekordne töötasu alammäär. Tööle tuleb võtta töötu, kes eelnevalt on olnud tööta üle kuue kuu ning on arvel Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas. Tööandjat toetatakse ka uute töötajate oskuste arendamisel, hüvitades vajadusel iga värvatud töötaja koolituskuludest kuni 2500 eurot.

Piirkondliku töökoha loomise toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetust saab taotleda kuni 2021. aasta lõpuni. Kogukulu kolme aasta jooksul on 1,48 miljonit eurot. Kokku toetatakse sel perioodil ligi 360 töökoha loomist.