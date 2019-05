Setumaa Nedsaja külas tegutseb kaks ansamblit ja laulukoor

„On tekkinud teatud võrgustik, mis meelitab noori ligi,” lisab Toomas Valk. „See on mõistlik, kui noored maale kolinud perekonnad elavad ühes kandis. Üksi vist ei peaks vastu. Ka ümberkaudsetesse küladesse on noori peresid juurde tulnud.”

Aktiivne Nedsaja küla

„Nedsajas on tekkinud tugev kogukond, kus ühistesse tegemistesse on kaasatud nii vanad kui ka noored,” kinnitab Iisak Andreller, kelle eesti keelgi on juba väga heaks läinud. Ega tal lihtne pole olnud: 25 esimest eluaastat teadis ta Eestit vaid juttude põhjal, nüüd tuleb riigikeel selgeks saada puhtalt setukeelses keskkonnas. „Me oleme saanud vanadega hea kontakti. Nad ei karda enam, et oleme mingid linnainimesed, kes tulevad talusse ei-tea-mida tegema. Meid on omaks võetud.”

Nedsajas tegutseb aktiivne külaselts, mis on edukas olnud mitme projekti kirjutamise ja elluviimisega. Nii näiteks on Värska kandi bussipeatused varustatud infotahvlitega, millelt leiab külade ja seal elanud inimeste ajaloo. Oma esimese suurema teona korrastas selts aga külakeskuses asuva tiigi, mis on kaitsealuste vesilike elupaik, ja selle kõrval asuva külaplatsi.

Kõik on kena, aga tubliduse ja kena elukeskkonnaga ainuüksi ära ei ela. Kuidas sealkandis tööga on? „Sellega peavad noored pered arvestama, et suudaks end kaugtööga või mingil muul moel ära elatada,” nendib Toomas Valk. „Kohapeal pole suurt midagi saada. Mina olin küll RMK palgal ja Iisak samuti palgatööl, kuid praegu oleme mõlemad isapuhkusel. Eks pillimäng annab ka sissetulekut.”