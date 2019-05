Maamess näitab maaelu kirevust

Aiasõprade pidupäevad

Kogenud aiasõber teab, et veel vähemalt kuu aega on meid kimbutamas öökülmaoht. Kivistik kostis selle peale, et karta pole vaja – kui tulebki öökülma, siis võib taimele katteloori peale tõmmata. Aga isegi kui külm võtaks lehed ära, siis taim ei hukku ja mõne aja pärast tulevad uued lehed.

Kala lemmikloomaks

Eestlastele meeldib vesi ja nii nägi Maamessil ka kümblustünne ja suuri välistingimustesse sobivaid mullivanne. Tiikide võimalusi tutvustas OÜ Tiigitehnika projektijuht Timo Tasane. Mees kinnitas, et huvi veesilmade vastu on suur ja neil on augustini töögraafik puupüsti täis. Messil tutvustasid nad erinevad filtreid, mis aitavad hoida puhtana väikeste ja suurte tiikide vee. „Päris ilma filtrita ikka ei saa, siis tuleb lõpuks konnakasvatus,” tõdes ta. „Vesi peab liikuma.”

Ühes veesilmas olid ujumas eri sorti tiigikalad. Värvikirevad koid on juba paljudes Eestimaa kodudes lemmikuteks. „Parematel aastatel oleme neid Jaapanist toonud 500,” ütles Tasane. Tiigikalade kasvatamise eeldus on, et vesi peab liikuma. „Ei saa olla nii, et kaevame maasse augu ja paneme kalad sisse. Kalade elutegevus tekitab ju ka jäätmeid, mis tuleb samuti välja filtreerida,” seletas Tasane ja lisas, et koid on äärmiselt intelligentsed kalad. „Olen neid ise 15 aastat kasvatanud ja kinnitan, et tegu on väga nutikate kaladega, kes oma peremehe ära tunnevad ja tulevad käe pealt sööma.”