Ametilt arst, kire poolest ehitaja

Ta näitab tööriistakuuri katust ja räägib, kuidas ehitas seda üksi, salaja. „Mees oli kodust ära ja mina asusin kohe õhinal katuse kallale. Polnud varem sellist tööd ise teinud, aga mäletan ekstaasi, kui selgus, et saan sellega hakkama küll.”

Jannele meeldib ära kasutada alguse hoogu. Üldse käib tal ehitamine suure positiivse energiaga. Tuhina toel saavad enamasti rõõmuga tehtud needki tööd, mis pealtnäha tunduvad tüütud või rasked. „Asi ei ole mitte töö raskuses, vaid selles, kas sul on isu seda teha või mitte. Mõnel päeval lendab üks töö, kuid teine päev üldse mitte,” lausub Janne. „Aeg läheb aga niimoodi toimetades küll imeruttu. Ootan enamasti kannatamatult, et saaks hommikul välja minna ja mõne projekti kallale asuda. Järgmine hetk, mida märkan, on õhtul, kui on aeg tuppa tulla!”

„See auto võlus mind oma värviga ja kui kaasa naljatoonis viskas, et tehku ma talle sinna autosse tööriistakuur, siis asusingi rõõmuga tööle. Nüüd on siin tööriistakuur, kuhu võib ka külili visata – olemas on ka ööbimisvõimalus!” FOTO: Kristina Traks

Vannid, tünnid, salapaigad

Janne loovus ei piirdu vanade autodega, vaid kui saab midagi ehitada, siis tema seda ka teeb. Näiteks jäi Viljandis vanavaralaadal näppu uhke puust vann. Selle ümber on ta nüüd rajanud lausa kümbluskompleksi. „Mul oli aeg, kus tegin suure rõõmuga müüritööd – ehitasin igasuguseid ahjusid ja lesosid,” selgitab Janne. Tõesti – see kümbluskoht pole ainus, veidi eemal on juba järgmine paik, kus saab mõnusasti sooja vanni võtta.

Vana kraami uuele elule aitamises on Janne meister. Jäänud kord perel üle kümblustünn – oli juba kasutatud ja plaaniti lõkkesse visata. Aga Janne ehitas kümblustünni hoopis külalistemaja. „Jah, siin on ööbitud ja on väga mõnus,” sõnab ta pisimaja näidates.

Või üks vana kõrvalhoone, millele Janne on oma kätega uue elu andnud. Kuurialusest on saanud suur saal, kus võib ka ööbida. Aga mitte tavalises voodis, vaid voodiks ehitas ta maanteemuhu. Kuurialune aga on põrandast katuseni ära kasutatud – pööningul on salapaigad lastele, mis omavahel ühendatud kitsukeste käikudega. „Mul ei ole veel nõiamaja, kuid küll ma ka selleni jõuan,” muigab Janne. Praegu on tal tellingud taas püsti ühe veoauto juures, kuhu tuleb suure galeriiaknaga maja.

Materjali saab kõikjalt

Janne on osav vanakraamituulaja, tal kohe on silma vana kolu peale. Ehitades katsubki ta võimalikult palju ära kasutada vanu asju, küll kõiksugu metallikraami, küll puitu. Miks visata ära lauajupid, kui neist saab teha pildiraami? Või vana riidepuu, millest saab just sobiliku kardinapuu pisikesele aknale? Või vanad korstnakivid, millest saab laduda uue jupi müüri? „Siin kuuris oli põhimõtteliselt ehitusmaterjal olemas – lihtsalt võta ja pane seina,” kirjeldab ta. Aga loomulikult kulub palju ka uut materjali, seda hangib Janne kogu aeg jooksvalt juurde. Vanu autosid leiab kuulutuslehtedest, millel tuleb pidevalt silm peal hoida.

Tööriistadega on nii, et pole sellist, millega Janne toime ei saaks. „Jah, nüüd saan juba ka mootorsaega hakkama ja relakal kettad vahetatud. Aga eks tööriistad muidugi kipuvad lagunema. Mees siis kirub ja parandab,” muigab ta. „Mõistagi on ehitusel mõnikord tagasilööke. Näiteks Muraveisse nõudepesumasin tööle saada oli tükk tegemist. Samas olen harjunud sellega, et mõnikord ei lähe asjad nagu lepase reega.”

Ajapuudus on ehk kõige suurem probleem, mis Jannet kimbutab. Täiskohaga arstitöö kõrvalt pühendab ta kogu vaba aja oma ehituskirele ning tunnistab, et see mitte ei väsita, vaid just laeb ja annab energiat.