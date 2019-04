Maamessil esitleti uudset põllumuldade niiskuse monitoorimise süsteemi

Paul-Techi juhatuse liige Mikk Plakk selgitas, et need andmed aitavad põllumehel teha võimalikult optimaalseid otsuseid oma põllumajandustegevuses. “Niiskusetase näitab meile palju asju. Näiteks niiskustaseme järgi saab põllumees ajastada õiget väetamist,” tõi ta näite. Samuti on see vajalik info, et teada, millal ajastada külvamist, sest ka seemnete idanemiseks on oma optimaalne niiskusvahemik.