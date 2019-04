Kalasadamate päeva avavad Winny Puhh ja Koržetsid

Sadamate tegevused kestavad kella 8–14 ja nendega saab lähemalt tutvuda kodulehel www.avatudsadamad.ee. Igal sadamal on oma programm ja tegevust on kogu perele. Sadamates on kohalkalateadlased, kalakokad; kohapeal saab osaleda käsitöö- ja õpitubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja muusikalised kollektiivid ning lastele toimuvad kalaõpitoad, virtuaalreaalsus, teadusteater ja õngekoolitused.