Urmas Klaas: linnaaiandus muutub Tartus aina populaarsemaks

“Me just eelmisel linnavalitsuse istungil otsustasime anda rendile Tartus üsna suure maatüki maheaiale ehk siis sellistele toredatele linlastele, kes on kokku tulnud üheks seltskonnaks ja rendivad linnalt aiapidamiseks maad,” sõnas ta ja viitas, et tegelikult on ka juba Jaamamõisas aiapidamise võimalus. “Tartu linnas on aiapidamist järjest rohkem,” lisas ta.