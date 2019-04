Paiseleheõis toob päikese värvi toidulauale

Longus õisikuvarred ilmuvad enne lehtede kasvu. Vars on püstine, sirge või tõusev ja võrkvillane. Paiseleht õitseb aprillis-mais. Paiselehe kollased korvõisikud on huvitava ehitusega, koosnedes neljakümnest meenäärmega isasõiest ja umbes kolmesajast meenäärmeta emasõiest, kusjuures tolmukad ja emakad küpsevad eri ajal. Paiselehel saab jälgida eel­emasust ehk proterogüüniat: emasõied puhkevad enne isas­õisi. Alles pärast õitsemist või õitsemise lõpul arenevad pikarootsulised, alt valgeviltjad juurmised lehekodarikud.

Paiseleht kui ravimtaim

Lehti kogutakse juunis-juulis, kui need on veel suhteliselt väikesed ja pealtpoolt peaaegu paljad. Neile jäetakse alles võimalikult väike lehevars. Ei tasu koguda ka päris noori pruunide täppidega lehti. Lehed tuleb kohe kuivama panna, laotada need ühekordse kihina pööningule või õhu kätte, karvastunud alumine pind ülespoole. Kuivamise ajal ei soovitata lehti segada, sest siis need kortsuvad ja mustuvad.