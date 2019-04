Kasvav mets muutub lõpetamata toodanguks

Selgitustest ilmneb, et arvutustest jäetakse välja üksnes rangelt kaitstav mets, kus igasugune majandustegevus on keelatud. Samas osalise majanduspiiranguga metsa infot kasutatakse arvutustes täismahus. Olgu öeldud, et raiemahu andmed on saadaval nii puuliigi kui ka metsamaterjali sortimendi järgi, juurdekasvu andmed aga vaid puuliigi järgi.

Juurdekasvu ja raiemahu andmed on jaotatud puuliigi järgi: mänd, kuusk, kask, haab, sanglepp, hall lepp jt. Metsamaterjali sortimendid on aga palgid (läbimõõt 18 cm või rohkem), peenpalgid (läbimõõt alla 18 cm), paberipuu, küttepuu ja jäätmed. Jäätmed on need puutüve osad, mida metsamaterjalina ei kasutata, näiteks kännud, ladvad ja koor. Arvutustes on raiejäägid kontrollväärtus. See tagab, et puitmaterjali ja raiejäägi summa oleks võrdne kogu raiemahuga. Raiejäägi hind on null, sest seda ei müüda.