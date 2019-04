Linnafarmis sirguvad shiitake-seened

Shiitake’d on pärit Aasiast. Esimene kirjalik märge neist pärineb Kagu-Hiinast Long­quani maakonnast aastast 1209, mil piirkonda va­litses Songi dünastia. He Zhan kogus raamatusse andmeid maakonnas toimuva kohta. 185 sõna pikkust teksti shiitake-seente kasvatamise kohta on hiljem korduvalt kohandatud ja jagatud, kuni see jõudis 1796. aastal ilmunud Jaapani aedniku Satō Chūryō raamatusse.

Algse info järgi kasvatati seeni ebakastanipuust saetud palkidel. Kagu-Aasias levinud pöögiliste sugukonda kuuluva ebakastanipuu nimeks on Jaapanis shii, seetõttu võibki shiitake’t eesti keelde tõlkida kui ebakastanipuu seent.

Hinnalised seened

Osaühingus Scandic Organic shiitake-seenefarmi pidavale Siim Raadikule on tootmine kogu aeg hingelähedane olnud. Varem on ta tootnud põhugraanuleid. Edasi asus ta uurima, kuidas oleks kasvatada seeni. Noor ettevõtja ei tahtnud aga teha tavalist mass­tootmist. Teda huvitas, milline on maailma kallim seen. See on matsutake, eesti keeles männiheinik, ­mille ühe kilogrammi hind küünib 1000 dollarini.

Seda Eesti vanades männimetsadeski leiduvat üliharuldast seent ei oska isegi jaapanlased tööstuslikult kasvatada. Piltlikult öeldes tuleb männimetsale katus peale ehitada.

Aga hinnaline on ka shiitake. Jaapani toidukultuuri levides on see seen maailmas järjest populaarsem. Algupäraselt on shiitake ainsa seenena olnud suši komponent. Idamaades on shiitake seen number üks, läänemaailmas on esikohal šampinjon. Shiitake on kolmas, teisel kohal on austerservik.

Kuna shiitake on eksklusiivsem ja seda kasvatada keerulisem, võitis see Siimu südame. Shiitake’t kasutatakse ka misosuppides. „Trend on üles,” teatab Siim lootusrikkalt.

Siim on Tallinna linnaserva kahest merekonteinerist ehitanud tootmishoone. Tänapäeval, kui shiitake’t kasvatatakse kõikjal maailmas, kasutatakse selleks lehtpuid, näiteks tammehalgusid. Scandic Organic tarvitab substraate, mis koosnevad kasesaepurust, veest, nisukliidest ja ökoloogilistest komponentidest. Need tulevad Soomest. Nagu ettevõtte nimestki aimata, on algusest peale eesmärgiks mahetootmine.

Maailmas on vähe seenekasvatajaid, kes tegelevad nii seente aretuse, kasvatamise kui ka pakkude tootmisega.

Seeneniidistik on pärit Jaapanist. Kõik kolm osapoolt töötavad parema tulemuse nimel – suurem tootlikkus ja hõrgum maitse. Siimu sõnul on maailmas vähe seenekasvatajaid, kes tegelevad nii seente aretuse, kasvatamise kui ka pakkude tootmisega. „Meie teeme praegu ainult viimast etappi, kasvatame seeni,” räägib ta. Kaks kokku ehitatud merekonteinerit on seest soojustatud, sinna on sisse ehitatud automaatika. Talvel tuleb ruumi kütta, suvel jahutada.

„See on klassikaline linnafarm, mille pidamine on maailmas kasvav suund,” sõnab Siim, kes on seente kasvatamise kõrvalt ka põllumajandust juurde õppinud.