Väikesele pinnale sobib vertikaalaed

Enne istutamist mõelge, et ere päike võib toas ette kasvatatud taimedele väljas liiga teha, neid tuleb õueeluga natuke harjutada. Istutades andke oma vertikaalaia ülemises osas koht kõige päikeselembelisematele taimedele, valguse tugevus väheneb taimeseinal ülalt allapoole liikudes. Rippuva kasvukujuga liigid sättige kohale nii, et need teiste eest valgust ära ei varjaks. Algul leidke koht suurematele taimedele, vahekohtadesse saate sobitada väiksemaid.

Mugavaid lahendusi tuppa ja õue

Koduse vertikaalaia juures on kõige keerulisem selle paras kastmine. Mugav inimene ei hakkagi taaskasutuse ja isetegemisega jändama, tema ostab sobiva lahenduse ja osa neist on varustatud ka kastmissüsteemiga. Valmistooteid liigub meil järjest rohkem ja neid saab mujaltki tellida.

Kena taimeseina või -raami lahendus on nt kaubamärgil GroWert (www.growert.com/taimeraamid). Puidust raami sees on PVCst veereservuaari ja niisutussüsteemiga moodulid, kust saab 9 ja 14 cm läbimõõduga taimepotte ka ükshaaval välja tõsta. Tüüpraame on mitu mudelit (12–4 potiga), neid saab seinale kinnitada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Raami peal on kastmisavad, kust vesi edasi liigub. Väiksemas taimeraamis saab kasvatada ka nt sügisel tuppa toodud talveõrnu maitsetaimi. Tuppa pakutakse ka alumiiniumraamil niisutussüsteemiga ühe- või kahepoolseid taimeseinu, millel on all tugijalad või rattad.