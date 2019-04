Liisingusse saab hea jääkväärtusega tehnikat

„Suurim seaduspärasus on põllumajandustehnika liisimine kevadel, kombainid liisitakse aga suvel enne lõikusaega. Osa kliente hakkab spetsiifilist tehnikat valima juba aasta lõpus või uue alguses, kui toetused on laekunud.”

Vajalik neutraalne hinnang

Karofeld möönab, et kasutatud tehnika osas on liisingusse andmise või laenu väljastamise piiranguid rohkem kui uue osas, kuid ei saa öelda, et tegemist on millegi erakordse või ebatavalisega.

„Krediteerimine on mitme muutujaga võrrand, eelkõige sõltub see kliendi finantspositsioonist, kasutatud vara seisukorrast, turuväärtusest, vara likviidsusest, hinna amortiseerumisest jne. Üldjuhul on positiivse finantseerimisotsuse saamiseks vajalik vara seisukorda kirjeldav hindamisakt kvalifitseeritud müüjalt.”

Et saada juba kasutuses olnud tehnika liisingusse uuega enam-vähem samaväärse sissemakse protsendi ja liisingugraafikuga, peab Karofeldi sõnul esmalt väga kindlalt jalgel seisma kliendi finantspositsioon. Kõne alla võib see tulla ka siis, kui tehnika on väga heas seisukorras või selle väärtus on märkimisväärselt alla turuhinna.

Ka tema kinnitab, et finantseerimisotsused tehakse rangelt kliendipõhiselt, teiseks sõltub see otseselt konkreetse vara spetsiifikast – arvestatakse selle eluiga, seisukorda, turuväärtust praegu ja hiljem jne.

„Määrav on kliendi ja vara kvaliteet, krediidiotsus tehakse kogumina,” ütleb Rein Karofeld.

Koostöös pankadega pakuvad finantseerimisvõimalusi ka tehnikamüüjad ise, seda nii uute kui ka kasutatud põllumasinate soetamiseks.