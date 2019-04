Õmblusettevõtja trump on mitmekülgsus

nam kui kaks aastakümmet Endla teatris kostüümiõmblejana töötanud Sindis elav Malle Viirma otsustas lapsepuhkuse järel teha elus kannapöörde ja asutada osaühingu Poeesia Labor, kus valmivad kardinad ja mööblikatted, uuendatakse pehmet mööblit, patju ja teisi sisustuselemente, uue ilme saavad sõidukiistmed.

Alustades oli Mallel abi töötukassast saadud alustava ettevõtja toetusest. „Sain hankida töövahendeid: nahamasina, mööblipüstoli, overlokmasina, kompressori jms. Edaspidi olen uusi seadmeid vastavalt vajadusele juurde ostnud. Harjumist nõudis maksusüsteem, sest kui palgatöötajal on palga- ehk saamise päev, siis ettevõtjal on maksude maksmise ehk andmise päevad.”

Teatrile tänulik

Keskkooli järel kutsekoolis naiste ja laste ülerõivaste rätsepaks ja hiljem ka juurdelõikust õppinud Malle Viirma sattus 1994. aastal tööle Pärnu teatrisse. „Otsisin rakendust, aga just sel ajal tõmbasid ateljeed tegevust hoopis koomale. Paljude uste asjatu kulutamise järel oleksin ühte kohta saanudki, aga nii, et olgu mul oma töövahendid ja tööd tuleb endal otsida. Täiesti juhuslikult kuulsin juuksurina töötava sõbranna juures aega parajaks tehes, et Endla vajab õmblejat. Mis seal ikka, läksin ja küsisin ning jäin kahekümne üheks aastaks,” naerab Malle.

Endlast pikkade aastate jooksul omandatud oskused ja kogemused andsid Mallele lõpuks teadmise, et neid õmblusega seotud tegevusi, millega ta hakkama ei saa, pole palju jäänud. „Mujal oleks kindlasti olnud igavam, seltskonna mõttes oli teater parim koht. Selliseid oskusi nagu seal omandasin, ei saa kuskilt. Ükski töö ei kordunud, hakkama tuli saada nii karkassil tantsivate lumememmede kui ka õukonnadaamide ülipeente ja detailirohkete kostüümidega. Pluss kõik, mis sinna vahele jäi. Ümbertegemist, leiutamist ja nuputamist oli tohutult. Kõige igavam oli tänapäevast rääkivatele lavastustele kostüüme õmmelda ja laost võetud riideesemete kohandamine ei pannud ka silma särama.

Iseenda tööandjana saan nüüd töö enamasti tehtud kella üheksast viieni, kui laps on lasteaias.

Tundsin, et võiksin hakata rohkem mööbliga tegelema, seal on kõik konkreetsem ja tugitool ei ütle sulle, et siit pitsitab ja kolmandast kohast tuleks veel millimeetri jagu sättida. Kui asi on paigas, siis ta seda ka on. Pealegi tõmmati masu saabudes koomale nii kollektiivi kui ka palka ning töömaht ja selle eest saadav tasu läksid tasakaalust välja.”