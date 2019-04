Tallinna-Narva maantee ääres saab avastada Inglise Aeda

Kruuv ise on Rakvere vallas Aresi külas paarikümne aasta jooksul võsast vabastanud vana taluaia ning kujundanud seda aasta-aastalt, uusi taimi lisades ja vanu talutaimi päästes. Aiasõprade klubi on tema meelest tore nähtus, kus ühise huvialaga inimesed aiareiside jooksul ideid ja nippe jagavad. „Iga kord, kui kuskil käid, tõmbad ikka paralleele oma aiaga,” tõdeb ta ja lisab, et vähem tähtis pole omavaheline seemne- ja taimevahetus.

Kui aiapoe avamiseks läks, pani Kille Kruuv rõõmuga remondile käed külge ja tõi kohale sobilikku mööblit. „Minu teada teist sellist aianduspoodi Eestis ei ole: see on hubane paik, kust õhkub Inglise stiili. Saab vaadata kaupa, ajakirju, juua teed, küsida nõu, ajada aiandusjuttu – see on aednike kokkusaamiskoht,” kirjeldab ta.

Inglise aias on muu hulgas müügil Kruuvi Essexis elava tütre Elo Knighti kookosrasvast ja oma aias kasvavast toorainest valmistatud käsitööseebid ja mesi. Nimelt peab ta Suurbritannia idarannikul mesilasi erilistes uuenduslikes tarudes Flow Hive, kus on unikaalsed raamid, millesse mesilased mee koguvad. Kui raamid on täis, eemaldatakse mesi taruga ühendatud kraani kaudu otse purki. Selline meetod ei tekita mesilastele stressi ja lühendab mee pakendamise protsessi, mille tulemusel säilivad paremini mee lõhn, maitseomadused ja vitamiinid.

Aiasõprade klubi algus

Aiasõprade klubi ise sai alguse kümme aastat tagasi, kui Rakveres Juhan Kunderi Seltsis lõppes Maia Simkini korraldatud aiakujunduse algkursus. Ent kursuslastel jätkus indu ja ideid rohkemaks – otsustati minna ühe kursuslase, Vilja Kaasik-Runneli suvekoju aeda uudistama ja tehti esimene omavaheline rohevahetus. Sealsamas Roela taga metsas, mõnusas aias ühiselt pannkooke süües otsustatigi – nii tore on omasuguste aiandushuvilistega koos käia, et teeks õige aiasõprade klubi.

„Panime lehte kuulutuse aiasõprade klubi kokkusaamise kohta ja kokku tuli viisteist inimest, kes tänini on alles,” meenutab Simkin, lisades, et praegu on aiasõpru klubis kokku sadakond.

„Mõtlesime, et ei hakka klubi tegevusega ennast n-ö tapma, kuid korraldasime algul aiaomanikele vajalikke koolitusi, hiljem lisandusid aiareisid ja beebitaimede ühistellimused,” räägib Simkin.

Aiareise tehakse 40kohalise bussiga, aastate jooksul on läbi käidud peaaegu kõik erilisemad aiad Eestis. „Algul lubasime, et oleme nii eestimeelsed, et välismaale oma aiareisidega ei lähe, kuid oleme siiski piire ületanud: käinud Rootsis, Taanis, Saksamaal, Suur­britannias, Lätis ja Poolas,” loetleb Maia Simkin.

Tänavu mai lõpus võetakse sihtkohaks Soome suuremad rododendroniaiad. Juulis minnakse Porvoo ehitusmessile ja põigatakse teele jäävatesse iluaedadesse.