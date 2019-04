Estonian Meat House pakub väärt lihakraami

Tegelikult on lihamüüjatel lihtsad soovitused, näiteks: kasuta maitsestamiseks vaid soola ja pipart.

Loomulikult on tooteid, mis vajavad hautamist, nagu näiteks põsetükk, aga tuleks kuulata lihuniku nõu. „Eestlasel on nõukaajast komme, kui kvaliteetset liha polnud saada, et kõiki lihatükke tuleb pikalt hautada. Tänapäeval on valik palju mitmekesisem,” nimetab Martin-Jorgen.

Estonian Meat House’i menutoode on käsitööpihvid, mis on aidanud müügikoha käivitamise alguse raskema aja üle elada. Palju ostetakse ka käsitöövorste.

Hästi populaarne on lihalõik nimega flank. Seda õhukest ja rikkaliku maitsega tükki on mugav grillida või praadida kuni poolküpsuseni. Aga kliendid hindavad ka sise- ja välisfileed. Balti Jaama turul saab lihameistril lasta teha värsket hakkliha just kliendi valitud lihatükist. Lihapoes on kuivlaagerduskapp, kuhu saab eelnevalt letist väljavalitud liha laagerduma panna ja sellele õigel päeval järele tulla.

Kuivlaagerdus ja supermarketi laagerdus

Estonian Meat House on üks vähestest Eesti lihamüüjatest, kes kasutab liha laagerdamiseks kuivmeetodit. Selle all mõeldakse liharümba riputamist jahedasse hea ventilatsiooniga ruumi, mille madal temperatuur tagab protsessi õige kulgemise. Vastasel juhul jõuavad mikroorganismid lihaskudet kiiremini lagundada kui liha sees olevad ensüümid. Liha rippuv asend on vajalik, et lihaskiud oma raskuse mõju all taastaksid elastsuse, mis kadus pärast looma tapmist. Ventilatsioon või õhu liikumine tagab kuivamiskooriku moodustumise liha pinnal. See omakorda pärsib mikroobide paljunemist, kuna viimased vajavad elutegevuse jaoks niiskust.

Teine, meie kaubanduses levinud variant: lihatükk pakendatakse vaakumpakendisse. Seda meetodit nimetatakse ka supermarketi meetodiks. Vaakumpakendis laagerdumisel aeroobsed bakterid ei paljune ja kuivamiskoorikut ei moodustu. Tavalist vaakumkotti kasutades koguneb laagerdudes kotti lihamahl. Pärast vaakumpakendi avamist on liha pind liiga märg, võib-olla isegi limane. Kuivmeetodi korral moodustub liha sees hulgaliselt lenduvaid ühendeid, nagu eetrid ja alkaanid. Märgmeetodi korral sisaldab liha enamasti happeid. Seega kuivmeetodil moodustub rohkesti ühendeid, mis annavad soovitud maitsenüansi.

Reeglid on järgimiseks

Eesti on roheline maa, farmid on siin tugevad ja liha käideldakse nii hästi kui võimalik. Selle juurde käib võimalikult humaanne loomade transport, mille juures on olulised peatused, söötmine ja jootmine, et loomad tunneksid ennast lõpuni õnnelikuna.

„Ega mulle ka ei meeldi neid tapamajja viia, aga see on paratamatus. Lemmikloomadena peame ikka koeri ja kasse,” sõnab Martin-Jorgen.

Loomade pidamine ei ole nii, nagu tundub, et saadad nad kevadel karjamaale ning korjad sügisel kokku ja müüd maha. „Siin on tuhandeid faktoreid, millest sõltub õnnestumine või ebaõnnestumine,” räägib Martin-Jorgen.

Esimene valik – mis läheb jaemüüki, mis restoranidesse, mis eksporti – tehakse juba tapamajas. Eksporditakse valdavalt Põhjamaadesse, lisaks Hollandisse ja Belgiasse. „Nõudlust on. Läheb nii piimalehm kui ka vasikas,” ütleb Martin-Jorgen.

Liha käitlemise ja transportimise juures on tähtis hügieen ja kontrollitud temperatuur.

Eritellimusel valminud kaubikus saab pidevalt jälgida liha temperatuuri. Vajadusel saavad nad ettevõttesisese kontrolli käigus või kliendi soovil väljastada andmed liha temperatuuri kohta alates pealelaadimisest kuni mahalaadimiseni. „Nii kindlustame nõuetele vastavuse transpordiahela igal hetkel,” lisab Martin-Jorgen.