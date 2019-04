Erametsas märkab aja muutumist

Osaliselt toetatud

Nii nagu metsaomanikud või ühistud ei olnud ka Erametsakeskus kohe asutades valmis. Asutamine sündis tolleaegse Phare rahastusel, Eesti-Soome ühisprojektina ning Eesti metsamehe Toomas Krevaldi ja soomlase Kalevi Mikkoneni eestvedamisel. Projekt nõudis, et üks osapooltest oleks riigiasutus, milleks Eestis sai Võru maavalitsus, esialgu seega vaid formaalse osalisena.

Päriselt riigiasutuseks kujunes Erametsakeskus pärast 2006. aasta detsembrit, kui Keskkonnaministeerium otsustas Võru maavalitsuse koha sihtasutuses üle võtta. Seda tingisid ka Euroopa Liidu reeglid. Sihtasutus Erametsakeskus on Euroopa Liidu ja Eesti metsatoetuste vahendaja ja erametsanduse edendaja.

Võrreldes 20 aasta taguse ajaga on erametsas rohkem piiranguid, aga olemas on ka hüvitised ja toetused, mida tookord veel polnud. Põllumajandusega võrreldes on erametsandus siiski toetatud vaid osaliselt, mis tähendab metsaomanike suuremat iseotsustamisvabadust. See on jätnud era­metsadesse alles suure mitmekesisuse – igaüks tegutseb metsas omamoodi ning sellel skaalal on kõike alates traditsioonilisest metsamajandusest ja lõpetades puutumata metsaga.

Mitu metsaomanikku on eravestluses tunnistanud, kuidas neile meeldib, et metsanduses on toetusi vähe – sõltuvust on vähem. Toetused kuluvad muidugi ka ära, aga kui Euroopa Liidu rahakraanid peaks kunagi kinni keeratama, ei kuku käpuli.

Metsarahvast vähem

Metsaomanike eripära on, et aja muutumist näeb ta ka otseselt metsas. „Teen harvendusraiet omaistutatud metsas,” nentis aastapäevapeol metsaomanik Mihkel Maala.

Tema viis jutu sellele, et üks muutusi sajandivahetusega võrreldes on maainimeste vähenemine. Linnas elades võib mets ja metsas toimuv hirmutada – puukide või karude pärast ei julge enam nina metsa pistagi. Eestlased on hakanud metsast võõrduma ja n-ö päris metsarahvast on jäänud vähemaks.

Mihkel Maala rääkis muiates, kuidas sõber, kuuldes, et Maalade metsas liigub karu, kujutas ette, et nüüd peabki metsaomanik metsa minnes alati püssi kaasa võtma.

„Minul on kahju, et roheline liikumine on läinud äärmusesse, mis ei kutsu kaasa lööma,” tõi metsamehe diplomiga Maala, kes oma metsa loodussäästlikult majandab, esile veel ühe muutuse. Ta ütles, et ei hakka telefoni teel ümber veenma ühtegi ähmis helistajat, kes on segadusse aetud väidetega, nagu saaks Eestis mets kohe otsa. „Ütlen, et tule siia ja läheme metsa, seal räägime.”

Kontrastne aeg

Päris metsaomanikuks omandiõigus ei tee, vaid metsaga tuleb n-ö kokku kasvada. See võtab aega ja vajab nii metsanduslikke teadmisi kui ka tundeid. Paljud kaasmaalased seda ette kujutada ei oska.

Sotsioloogiaprofessor Ülo Vooglaid on kirjutanud, et hinnanguliselt 60 protsenti inimeste käitumisest sõltub südametunnistusest – moraalinormide tundmisest ja austamisest. Sotsiaalne kontroll, mida teevad inimesed üksteise suhtes, reguleerib umbes kolmandikku inimeste käitumisest juhul, kui nad üksteist tunnevad, üksteist austavad ja üksteisega arvestavad. Ainult umbes kümnendikku käitumisest reguleerivad administratiivsed vahendid – seadused ja määrused, igat liiki keelud, käsud ja karistused.

Erametsandus on jõudnud aega, mil metsandust muuta soovivad huvigrupid rõhuvad sellele, nagu võiks muutusi nüüd ja kohe esile kutsuda ettekirjutuste ja seadustega (nt soov, et kevadsuvine raierahu erametsas oleks kehtestatud seadusega). Erametsakeskuse aastapäeva tähistamine tõi taas esile kontrasti, mis ühiskonnas praegu olemas: avalikus ruumis tegeldakse metsaomanikele suunatud käskude ja keeldudega, pealekaebamisele õhutamisega, metsandusliku seadusloomega, aga metsaomanikud ise räägivad peamisest inimkäitumise reguleerijast, omanikutundest, mis on palju parem metsa hoidja ja kaitsja.