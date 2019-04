Kevad toob põllumehele nii rõõmu kui ärevust

Järva- ja Jõgevamaal 1100 hektaril teravilja kasvatav Raido Allsaar tunnistab, et eelmise aasta ilusal sügisel said suured panused tehtud ja üle 60 protsendile maale külvatud talivilja. Muidugi tabas ta end läbi talve veidi ärevust toovalt mõttelt, et kuidas ilmataat põllumeest hoiab. „Kevadel oli põhjust rõõmustada, talv oli normaalne. Just seetõttu, et lumi läks kenasti jupikaupa ära. Nii jäid põldudele sel aastal järved tekkimata,” täpsustab ta.

Jahe kevad on taimele hea

Veel meeldib Allsaarele praegune jahedam kevad, sest see ei sunni taime tormakalt kasvama. Juurestik jõuab hästi areneda ja seda rohelust on põldudelt ilus näha. „Tänavu kevadel olen jõudnud põllud juba kaks korda väetisega üle käia. Kõik sujub hästi, aga ega see kevadine ilmataat kohe suurt saaki ei ennusta,” lisab ta.

Kasvõi juba seetõttu, et aprillil algul põllud juba tolmavad. Tema omad küll. „Meie põllud tolmavad juba aprilli esimesest nädalavahetusest, mil sai külvatud hernest. See teeb murelikuks ja ilmateade lubab ka aina kuiva veel,” sõnab ta. Kuna Allsaar on kevadkülviga lõpusirgel, oleks tema põldudele vihma hädasti vaja.

Samas teab mees, et kliima on Eestis piirkondade viisi väga erinev ja pole ime, kui umbes 50 km kaugusel Viljandi poole võib alles nüüd külv käia. „Kui minul olid põllud kuivad aprilli algul juba isegi metsade vahel, siis mõnele teise piirkonna põllumehele võib see jutt tunduda kohatuna,” teab ta.

Sama lugu on rikkaliku saagi ootusega. Allsaare põldudel on talivili kenasti säilinud, aga kindlasti on Eestis põlde, kus talvekahju on suurem. „Minul on hea saagi ootus siiani säilinud. Talvest tulin kenasti üle, nüüd on lootus ilusal suvel. Ega põllumehena saagi rahulikult end tunda, kogu aeg on väike ärevus hinges sellest loodusega arvestamisest,” sõnab ta.

Saak on tulemas alles augustis ja sinnani on loodusel aega oma sõna igal sammul sekka öelda.

Järvamaal Türi vallas Takkasaare talus piima tootev Arvo Kuutok sõnab talivilja saagi kohta, et see sõltub enamusaktsionärist ehk ilmataadist üleval, kui palju annab ta päikest ja vihma ning millises vahekorras.

„Talvest võis ta meid pärast sügisest kuldset külviaega ju kenasti üle tuua, aga saaki saame ikka võtma hakata alles augustis,” selgitab ta. Nii pole ennustamisest mingit kasu, sest ilmateadet keegi nii täpselt ette ei tea. „Praegu on vili täitsa olemas. Sõidan iga päev taliviljapõldudest mööda ja üldpilt on päris hea. Väetis on pandud ja põllud rohetavad kenasti,” kinnitab Kuutok.

Allsaare põldudel on talivili kenasti säilinud, aga kindlasti on Eestis põlde, kus talvekahju on suurem.