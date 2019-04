Hinnatõusu lootus ahvatleb põllumaaga hangeldama

Veel tasub märkida, et eraisikute osakaal tehingute sõlmimisel aina väheneb ja just ostjate seas teevad ilma juriidilised isikud – nende osa kõikidest haritava maa ostjatest on kasvanud juba 79 protsendini.

Mullu vahetas omanikku ligi kaks protsenti Eesti haritavatest ja looduslikest rohumaadest. See on samas suurusjärgus 2017. aastaga, kuid tehingute arv vähenes peaaegu 15 protsenti.

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist Johannes Nõupuu räägib, et tehingute arv ongi viimasel viiel aastal langenud. Ligi 15protsendiline muutus aastases võrdluses tuleneb aga sellest, et nii eraisiku kui ka riigi osalusega müüke toimub järjest vähem. „Teisalt võib tehingute vähenemine iseloomustada olukorda, kus haritav maa on koondunud suurettevõtete kätte,” nimetab ta.

Põllu- ja rohumaid ostvad firmad pole sugugi vaid suured põllumajandusettevõtted.

„Põllumajandusmaaga toimub palju hangeldamist. Loodetakse toetuste tõusuga maa rendihinna ja müügihinna tõusu ning seetõttu on kinnisvarafirmad hea meelega valmis tegema pikaajalisi investeeringuid põllumaasse,” nendib teraviljakasvataja Olav Kreen, kes on ka Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoja nõukogu esimees. „Põllumehed sõltuvad üldjuhul pangast – kas ja kui palju saadakse maa ostuks laenu ning mis tingimustel.”

Kreen räägib, et üsna levinud on olukord, kus maa omanik müüb oma maa ajalehes kuulutavale kinnisvarafirmale, kes siis seda kallimalt kohalikele põllumeestele edasi müüb või rendib. „Need inimesed oskavad hästi maa omanikega rääkida ja ennast reklaamida, põllumees rabab põllul tööd teha ega saagi tavaliselt teada, et ostjal maa müümise soov oli,” tõdeb Kreen.

Baltimaade odavaim

Vastupidi tehingute arvu langusele hinnad kasvavad ja mullu ületas hektari mediaanhind 3000 euro piiri. Siia see hind kauaks pidama ilmselt ei jää, sest meie lähinaabritega võrreldes paistab kasvuruumi veel kõvasti.

Igal aastal valmib kolme Balti riigi koostöös turuülevaade, mis hõlmab Eesti, Läti ja Leedu kinnisvaraturgu, ka haritava maa hindu. 2017. aastal oli kõrgeim keskmine haritava maa hind Leedus: 3484 eurot hektari eest, Lätis 3347 eurot ja alles kolmandal kohal Eesti 2912 euroga.

„Jääb vaid oodata Balti riikide turuülevaate värskemaid andmed, et näha, milline oli erinevus haritava maa lõikes 2018. aastal,” ütleb Johannes Nõupuu.

Põud sundis müüma

Haritava maa hektari mediaanhind kerkis mullu 3048 euroni. Kõrgeim hind (3950 €/ha) oli Valga maakonnas ja madalaim (1973 €/ha) Hiiumaal.

Enim tehinguid tehti Lääne-Virumaal (136), järgnevad Järva (115) ja Tartu (111) maakond, kõige vähem aga Hiiumaal (17). Tehingute koguväärtus oli suurim samuti Lääne-Viru maakonnas, kus kõigi tehingute summa oli 5,9 miljonit eurot. Järgnesid Tartu maakond 5,2 miljoni ning Järva maakond 4,3 miljoni euroga.

„Lääne-Viru ja Tartu maakonnas asuvad keskmisest viljakamad mullad, mistõttu on seal ka põllumajanduslik tegevus aktiivne,” sõnab Nõupuu.

