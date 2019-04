Kalasadamate päev tuleb taas

Kala on muidugi hooajaline kaup. Kui kalakasvatusest saab kala peaaegu aasta ringi, siis looduses sõltub palju ilmast.

Enamik rannakalureid teevad seda tööd muu tegevuse kõrvalt ja on näiteks samal ajal kas ehitajad või põllumehed, räägib Armulik. Neid, kes ennast ja oma peret puhtalt kalapüügiga ära elatavad, on vast 10 kuni 15 protsenti kõigist kutselistest rannakaluritest, keda on kokku 2000 ringis. Kui suurematel püüdjatel on kasutuses kümneid kastmõrdu ja nad püüavad kümneid ja isegi sadu tonne kala aastas, siis mõned ei saa mitu aastat ühtegi võrku vette.

Kõige kalarikkam on Pärnu laht, kus on ka rohkem kutselisi kalureid kui mujal. Teine suurem püügikoht on Peipsi järv. Suurimat tulu annavad lisaks räimele kaks kallist valget kala – ahven ja koha. Eestist läheb välja kolm neljandikku püütud kalast. Ehkki kala söömine headel aegadel, nagu meil praegu on, kasvab, sööme ise ära siiski vaid 20–25 protsenti püütud kalast, mis teeb ligikaudu 15 kilo iga inimese peale aastas.

Lapsed saavad kalu käega katsuda

Dirhami sadamas koos abikaasa Sirjega lastele kalu tutvustav bioloog Georg Aher ütleb, et on seda varem palju kordi koolides teinud ja huvi on alati suur olnud. Seegi kord on plaanis näidata eri kalaliike – nii röövkalu, kes toituvad teistest kaladest, kui ka taimtoidulisi ehk lepiskalu, kes söövad vetikaid ja planktonit. Viimaste hulka kuulub näiteks särg. Meie vetes elavad tuntumad röövkalad on ahven, koha ja haug. Kõigil on looduses oma roll, näiteks röövkalad valivad toiduks enamasti nõrgemaid või haigeid kalu, puhastades niiviisi veekogu. Kalasadamate päeval saavad lapsed näha ja isegi käes hoida ligi kümmet liiki kala.

Koolides toimunud õpitubades, mis kestavad kuni kaks tundi, on soovijad saanud ka räimi ise kääridega lahti lõigata, et näha, mis neil sees on. Hiljem on olnud võimalik kalateemalises viktoriinis osaleda. Aheri sõnul on kalad ühed väga huvitavad olendid, kellest tasub rohkem teada. Rääkimata sellest, et neist saab keskkonnasäästlikku ja tervislikku toitu. Nimelt on kalas palju valku, aga vähe süsivesikuid ja rasvu. „Kalast pole võimalik ennast paksuks süüa,” kinnitab koolitaja ja soovitab õpetada kodus lapsi kala sööma juba väikesest peale.

Tuntud kalakokk Vladislav Koržets, kes osaleb avatud kalasadamate päeval koos tippkokast poja Kaareliga, ei teadnud eelmisel nädalal veel päris täpselt, millist hüva rooga seekord pakub, kuid ütles, et kindlasti on üheks selle põhitegelaseks meie superkala räim, mis on tegelikult heeringa Läänemeres elav vorm. Tema sõnul on tegu suurepärase kalaga, mida vahel alahinnatakse. Räimest on võimalik valmistada 300 kuni 400 rooga. „Ega värskelt pannil praetud räimest midagi maitsvamat ole,” lausub ta ja lisab, et ka marinaadis on nii praetud kui ka toores räim ühtviisi head. Ehkki sellist kommet nagu vanasti, kui räim oli põhiline leivakõrvane ja sahvris seisid aasta ringi tünnid soolasilguga, nüüd enam pole, on see kala eestlaste toidulaual siiani au sees.

Avatud kalasadamate päeval osalevad Harjumaa kalanduspiirkonnast Ristna, Leppneeme ja Tallinna Kalasadam; Hiiumaalt Roograhu ja Tärkma; Läänemaalt Dirhami ja Topu; Peipsist Kolkja, Räpina ja Varnja; Pärnumaalt Lindi, Võiste, Japs ja Pärnu Fishing Village Kaluriküla; Saaremaalt Nasva, Mõntu ja Ringsu (Ruhnu); Virumaalt Võsu, Toila ja Eisma ning Võrtsjärve piirkonnast Jõesuu ja Valma sadam.