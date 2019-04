Hõbekala jutustab Hiiu kalalugu

Toitlustuses kasutatakse nii palju kui võimalik Hiiumaa toorainet. Aukohal on ikka kohalik kala, aga ka hommikuomlett on kohalike kanade munadest. Külalistemaja õuel on suitsuahi, kus Siim suitsutab kala, mida kalurid on hommikul püüdnud, ja pakub seda kohapeal söömiseks ja kaasa ostmiseks.

Pühapäevahommikud on kuulsad jooga ja brantši poolest, need toimuvad külalistemaja saalis. Suur klaasseintega saal pakub palju võimalusi igasuguste ürituste korraldamiseks. Need võivad olla pidulikud, aga ka asised. Majal on klaasist seinad, kõrge lagi, betoonpõrand ja minimalistlik sisekujundus. Maja saab talvel kütta, hubasust lisab suur kamin. Majja mahub 70 inimest, banketilaudade taha 50.

Toitlustuses kasutatakse nii palju kui võimalik Hiiumaa toorainet. Aukohal on ikka kohalik kala.

Külaliste käsutuses on jalgrattad, millega avastada kilomeetri kaugusel asuvat Ristna neeme tippu, tuletorne, metsas asuvaid põnevaid militaarrajatisi, Kalana promenaadiga sadamat, randu ja metsaradasid. Kliente Kätlini ja Siimu kinnitusel jagub. „Inimesed on jõudnud saarele,” on Siim rahul. Väljaspool hooaega käivad linnuvaatlejad, fotograafid ja teised loodusturistid. Palju korraldatakse joogalaagreid ning pakutakse väiksematele seltskondadele ja ettevõtetele puhkusepakette, sealhulgas kalastuspaketti. Samuti meelitab tuuline rand siia surfareid.