Mida uus valitsus pakub maaelule?

Samas usun, et üsna vähesed on uue valitsusliidu aluspõhimõtteid vaevunud ise läbi lugema. Aga oma silm on ju kuningas. Sestap peamegi vajalikuks neid põhimõtteid oma lehe veergudel lähemalt tutvustada. Toome kõnealustest aluspõhimõtetest ehedal kujul ära kahe valdkonna tegevuskava. Jutt on alajaotustest, mis puudutavad kohalikku elu ja regionaalpoliitikat ning maaelu, põllumajanduse ja kalanduse arendamist. Ehk siis just need valdkonnad, mis on olnud ka Maa Elu tähelepanu keskpunktis.