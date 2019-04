Erametsasõbra tiitliga tunnustati Margus Kohavat

Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link nentis, et sektorit ei saa edendada vaid seestpoolt, palju on mõjutajaid ka väljapoolt.

„Andsime erametsasõbra tiitli puidutööstusettevõtjale Margus Kohavale, kelle nimi on kindlasti tuttav seoses hiljutiste rafineerimistehase plaanidega, kuid kelle panus puidutööstusesse ja puiduturu stabiilsuse kasvatamisse on oluliselt pikaajalisem. Loodame, et ka täna sahtlisse pandud tehaseprojektist saab tulevikus üks metsatööstuse lipulaevadest. See parandaks erametsaomanike puidutoodangu turustamisvõimalusi ning annaks kindlustunnet oma metsa kasvatamisse investeerida,“ rääkis Link tugeva puidutööstuse olulisusest metsaomanike jaoks.