Muutub elu, muutuvad haagised

1989. aastal sai Tiki asutaja Soomest laenuks haagise, mille järgi tehti ka esimene Tiki haagis. Sihtrühm oli toona peamiselt Soome ja ka tänaseni on see jäänud üheks koduturuks. Nüüd toodavad nad 15 000 haagist aastas.

Kogenud insenerid teevad pidevalt tööd selle nimel, et parendada olemasolevaid tooteid ja, et luua uusi, kliendi ja turu nõuetele vastavaid haagiseid. Selge on see, et kui tuleb müüki uus paat, peab tulema müüki ka uus haagis, mis seda paati suudab kanda.