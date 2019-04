Projekt õpetas sõnnikut keskkonnasõbralikult kasutama

„Sõnnik ei ole ainult loomakasvatuse jääkprodukt, vaid ka väärtuslik kõrvalsaadus. Põllumajandustootjad vajavad oskusteavet sõnniku kasutamise kohta põldude ja rohumaade väetamisel. Eesmärgiks on vähendada toitainete lekke võimalust eekogudesse, säilitades samal ajal põldude saagikuse ning vältides tootmiskulude kasvu,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus pressiteate vahendusel.

Koja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg lisas, et põllumajandustootmine on tihedalt seotud loodusressursside kasutamisega, samuti mõjutab ümbritsev keskkond otseselt põllumeeste töö tulemusi.

“Põllumajanduse vaatepunktist on keskkonna säästmisel kolm peamist küsimust: kuidas toota nii, et hoida puhast vett, õhku, mulla viljakust ja elurikkust. Keskkonda säästvate väetamise, sõnnikulaotamise ja taimekaitse tehnoloogiate ning töövõtete kasutamine on olulised nii keskkonnahoiu ja veekaitse kui ettevõtete majandusliku tulemuslikkuse seisukohalt,“ selgitas Riisenberg.