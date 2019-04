Neljapäeval algav Maamess toob suursuguse tehnikanäituse

Traditsiooniliselt moodustab Maamessi raskuskeskme põllumajandus- ja metsandustehnika väljapanek, mis hõivab 70 000-ruutmeetrisest messiväljakust suure osa. Esindatud on nii traktorid, kombainid, põlluharimisriistad, haagised, heinatehnika kui ka metsalangetus- ja veotehnika ning puidutöötlemisseadmed. ASi Tartu Näitused juhataja Alo Pettai sõnul on messil hulgaliselt uudistamist suur- ja väikeettevõtjatel, kuid ka kodukasutajatel. “Messil on traditsiooniliselt väljas teada-tuntud kaubamärgid, aga ka Eesti turu jaoks täiesti uued brändid. 480st osalevast firmast on 150 selliseid, keda mullu Maamessil ei olnud,” märkis Pettai ning lisas, et täiesti uusi tulijaid, kes Maamessi 27-aastase ajaloo jooksul pole kordagi osa võtnud, on 50 ringis. “Maamess annab laia ülevaate turul pakutavast ja võimaluse põhjalikult nendega tutvust teha, kindlasti on messipubliku ees hulgaliselt uudiseid,” ütles ta. Riikidest on esindatud Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Venemaa, Poola, Ukraina, Saksamaa, Belgia, Hispaania ja Itaalia. Välismaiseid gruppe on tulemas korraldajate sõnul rohkem kui varasemalt.