Kahjurid ja haigustekitajad ärkavad talveunest

Ununenud on kõik see, mis eelmisel suvel meele mõruks või lausa mustaks tegi – ootamatu kevadine öökülm, õunakoide rünnak õunapuudele, liigse kuivuse tõttu saamata jäänud köögiviljasaak või mõne muu kahjustaja tõttu väljaläinud taim.

Paraku ootab taassünd ka haigustekitajaid ja kahjureid, kes kõik mulla sees või taimejäänustel pikisilmi uut hooaega ootavad. Kõik kahjustajad on halvad ainult meie, inimeste silmis. Looduses on putukad, lestad, nematoodid, tuhatjalgsed ja taimehaigusi tekitavad organismid lagundajatena ülitähtsad, ilma nendeta ei tekiks uusi taimi ja lõppkokkuvõttes poleks inimesigi.

Proovime leida kuldse kesktee ja kõik koos ühte aeda ära mahtuda. Säilitame loodusliku tasakaalu, kuid teeme kõik selleks, et pühapäeva hommikul oleks pannkookidele oma aia maasikatest tehtud moosi panna.

Liimivööd välja

Kui sügisel jäid puudealused riisumata, on praegu selle töö tegemiseks tagumine aeg. Õnneks on kevadega nii, et kuna tung aiatööde järele on meeletult suur, tundub riisuminegi põnev töö, mida laupäeva hommikul ette võtta. Taimelehtede ja -jäänuste varjus puhkavad haigustekitajad. Neid kokku riisudes ja põletades vähendame kahjustajate hulka aias.

Viljapuude tüvede ümber võib juba praegu kinnitada liimivööd, mis takistavad mullast väljatulevate kahjustajate liikumist okstele ja sealt edasi peagi pungadest puhkevatele lehtedele. Liimivöö hoiab kinni ka sipelgaid, kes on lehetäide koostööpartnerid.

Sügisel olnuks mõistlik lõigata sõstrapõõsaid, eemaldada sealt kõik haigustunnustega oksad. Ka kevadel võib marjapõõsaid lõigata, kuid sõstrad alustavad kasvu suhteliselt vara. Kui taimel on juba mahlad liikuma hakanud ja me teda siis segama lähme, võib ta natuke solvuda. Varakevadise viljapuulõikuse eesmärk on lisaks võra harvendamisele ka haigestunud okste väljalõikamine, nii hoiame jällegi haigustekitajad kontrolli all.

Üldiselt tuleks tunda oma aias kasvavate kultuuride peamisi kahjustajaid ja nende elulaadi. Ainult nii saame olla kahjustajatest ühe sammu ees.

Õunamähkurile püünis

Kevadel, kui pungad puhkevad, saavad esimesena alustada need kahjurid ja haigused, kes on spetsialiseerunud lehtedele. Õunapuudel tuleb olla valmis ka õiekahjustajatega võitlemiseks. Õunapuu-õielõikaja tõrjeks on mõistlik okstele riputada feromoonpüünised. Õunamähkur hakkab lendama paar nädalat pärast õitsemist, kuid teda võib kohata juba õitsemisaja alguses.

Nii õunamähkuri, võrgendikoi kui ka ploomimähkuri püüdmiseks saab aianduskeskustest feromoonpüüniseid soetada. Mitmete viljapuude seenhaiguste, näiteks kärntõve vastu on käsimüügis SCORE 250 EC. Samuti on köögivilja-, marja- ja puuviljaaias abi bordoosegust, sedagi saab aianduskauplusest.