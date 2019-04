Mõnele hiirele meeldivad harvesterid

Luua kooli metsamasinate instruktor-õpetaja Peeter Lips, kes kursis ka masinate remondi poolega, ütles omalt poolt, et ka juhtmeid ei näri hiired valimatult – eriliselt maitsevad neile just ühed teatud konkreetsed, n-ö topeltisolatsiooniga juhtmed.

Otseseoseks pole andmeid, aga internetist leiab teateid, et närilistele maitseb juhtmeisolatsioonimaterjal, mille tootmiseks on kasutatud sojauba. See kulude kokkuhoiuks ja looduse säästmise nimel välja mõeldud komponent on mujal maailmas tekitanud nii palju hiirekahjustusprobleeme, et mõned masinatootjad on hakanud eelistama juhtmeid, mille isolatsioonimaterjalis on lisaks sojale kasutatud kibedaid-vürtsikaid aineid, et hiiri-rotte tõrjuda.

Enamasti pigem lõbusad seigad

Metsamasinatele närilised Eestis väga suurt probleemi ei tähenda. „Eks nad ikka otsi endale kohta ja mõni masinajuht vahel räägib nendest, aga mitte kui suurest probleemist, vaid need on pigem sellised lõbusad seigad,” märkis oma kogemuse põhjal Karo Metsa juhatuse liige Runo Ruubel. „Kui masin enamiku ajast kahes vahetuses töötab ja kabiinil on uksed kinni, ei juhtu midagi.”

Peeter Lips rõhutas, et närilised tulevad masinasse, kui kabiin ei ole küllalt puhas. „Mõnikord võib masinajuht hiire ka ise sinna kaasa viia,” ütles Peeter Lips. „Ööbitakse soojakus ja toit võetakse kotiga kabiini, aga hiir võib selleks ajaks juba kotis olla.”

Remonditöökojas on ta sõnul aeg-ajalt tulnud metsamasinates mõni osa välja vahetada just hiirte pärast. Peale selle, et näritakse läbi juhtmete isolatsioonimaterjali, võib hiirte sirtsutamine rikkuda masina elektriplokke.

Tõenäolised patustajad

Eestis on ainuüksi hiirlasi seitse liiki, peale selle hamsterlased (nende seast on näiteks leethiir ja uruhiired), karihiirlased jt. Metsamasinatesse kogu see vägi ei tüki kasvõi juba sellepärast, et kõik nad ei ela metsas. „Kõige tõenäolisemad masinatesse sattujad on kaelushiired ja leethiired. Mõlemad on küllalt head ronijad ja toidueelistused on neil samuti suhteliselt sarnased,” ütles keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhtivspetsialist Uudo Timm.

Närimise põhjus võib Timmi sõnul olla nii see, et isolatsioonimaterjal neile millegipärast maitseb, kui ka see, et näritud isolatsiooni loodetakse kasutada pesamaterjaliks. Viimasel juhul pole maitse nii tähtis.

Uudo Timm lisas veel, et sirtsutamine tekitab probleeme ka autoomanikele. „Kusi kui soolalahus on hea elektrolüüt. Mikroskeemides võib see tõsiseid lühiseid tekitada ja kogu masina aju sassi lüüa.”

Kas kindlustus korvab?

Veidi oli masinate ja näriliste suhetest rääkides juttu sellest, et praegu saavad juhid metsamasinaid kaitsta ja suurt probleemi pole, kuid Euroopa poolt on pikapeale lähenemas võimalikke lisaohtusid. Keegi ei tea, mis juhtub, kui Eestissegi peaks ilmuma näiteks võõrliik, uudishimulik ja osav kõigesööja pesukaru, kes hoogsalt oma areaali laiendab ja on üle Poola jõudnud juba Leetu. Eesti Jahimeeste Seltsi andmeil kütiti Saksamaal viimasel jahihooajal tervelt 70 000 pesukaru, kuna loom on kujunenud tõeliseks nuhtluseks.

Kas praegu kindlustusfirmad korvavad metsamasinatele tekitatud nn hiirekahjusid? Päris uuringut selle kohta ei teinud. ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid ütles oma kindlustusfirma kohta, et ERGO praktikas pole seni närilistega seotud juhtumeid metsamasinatega olnud, küll aga on tulnud ette sõiduautode närilistega seotud kaskokindlustusjuhtumeid.