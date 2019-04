Väikelinna klubi on püsinud 25 aastat

Talvepealinna ööelukeskus avas uksed 11. märtsil 1994. Tollal oli tegu üsna erakordse sündmusega – mitu aastat jutti sõideti bussidega kohale ka suisa Saaremaalt, et ööelust ja -melust osa saada.

„25 aastat ühe ettevõtte jaoks on Eesti kontekstis väga pikk aeg. Ühes väikelinnas asuvas ööklubil on aidanud ellu jääda eelkõige perekondlik ettevõtmine ja elustiil,” ütleb klubi juhataja Siim Kalda. „Meil ei ole kunagi olnud võimalust palgata eraldi turundusjuhti, programmijuhti, kaubavarustajaid või teisi sarnaste ülesannetega inimesi. Palju asju teeme iga päev ise ära, alustades näiteks juhtimisotsustest kuni plakatite jaotamiseni välja.”

Kalda sõnul on võtmeküsimus õigete inimeste leidmine, kes igal õhtul aitavad külalisi võõrustada. Need on baarmenid, baariabid, diskorid, turvamehed, garderoobihoidjad ja piletimüüjad. „Meil on töötajaid, kellega koos oleme töötanud 20 ja enam aastat,” märgib Kalda. „Ruumide puhastuse eest vastutav inimene on meiega seda teekonda käinud algusest peale, kuni praeguseni, mil ta hakkab väljateenitud pensioni nautima.”

Kalda lisab, et aastatepikkune kogemus aitab teha õigeid otsuseid ning tarvilikul hetkel kulusid analüüsida ja kokku hoida. Samuti ei saa tegutseda ilma toredate klientideta. „Kohalikud külalised lähipiirkonnast on alati mänginud tähtsat rolli, samasuguse panuse on andnud hooajal Otepääd külastavad turistid. Kõik need lülid on taganud selle, et üks väikelinna ööklubi on suutnud tegutseda Eesti vabariigi algusaastatest alates,” räägib Kalda.

Maast madalast ööklubiga seotud

Siim Kalda oli toona, kui ööklubi uksed avas, just saanud kaheksaseks ja käis esimeses klassis. Kogu teadliku elu on ta selle majaga iga päev seotud olnud ja siin paljusid ameteid pidanud.

Näiteks päris noorena oli ta katlakütja. „Mäletan, et puuhalgudega köetav katel oli nii suur, et sain sinna ilma takistuseta sisse ronida. Samuti kuuluvad sellesse aega kojamehe- ja muud heakorratööd. Veel olen kaasa löönud remonditegemisel,” loetleb ta. Täisealiseks saades töötas ta garderoobihoidja ja turvamehena. „Viimane amet oli üks meeldejäävamaid ning on kõige rohkem õpetanud tundma elu, inimesi ja nendega suhtlemist igasugustes situatsioonides.”

Aastate möödudes puutus ta kokku ka teiste ametitega ja soovis ise järjest enam vastutust võtta. „Tahtsin enda ideid ja mõtteid rakendada, see viis ühel hetkel selleni, et kogu vastutus ööklubi toimimise eest lasus minu õlgadel. See polnud nii, et ühel hommikul ärkasin ja minust oli saanud juht. See on olnud järkjärguline protsess, mida mõjutas minu tahe ja vanemate valmisolek asju üle anda.”

Kuidas ööklubi nimeks sai just Comeback, on omaette lugu. Esimestel aastatel oli klubi nimi Nightclub, mis inglise keeles ju tähendabki ööklubi. Kalda meenutab, et tegemist oli Eestis võrdlemisi uudse nähtusega ja avamise ajal polnud teada, kui palju selliseid asutusi Eestis üldse tekib.