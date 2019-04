Elupuu tahab enne istutamist leotamist

Jah, palju on räägitud, et elupuud vajavad pärast istutamist korralikku kastmist, aga tegelikult ei pruugi sellestki piisata, veel parem oleks taimi istutamise eel vees leotada.

Osaühingu Rohenurk juhataja Terje Prisk rõhutab alustuseks, et elupuude istutamisel on tõesti väga tähtis kastmine. „Seda lihtsalt tuleb teha. Kaks nädalat ja iga päev,” ütleb ta. „Ei tohi lihtsalt natuke voolikust kasta, vaid korralikult.”

Enne istutamist peaks taime koos mullapalliga vette uputama. Kui vähegi jõuate taime ämbrisse tõsta, siis tehke seda ja oodake, kuni kõik õhumullid on välja tulnud, alles siis tõstke istutusauku.

Kui elupuuhekk ühel hetkel kollakaks läheb, ongi enamasti põhjuseks puudulik kastmine.

„Kui kastmine jäetakse tegemata või kastetakse liiga vähe, siis taim paratamatult kuivab. Siis süüdistatakse müüjat,” ütleb Prisk ja nendib, et elupuuistikuid müüvate ehituspoodide viga kipub olema, et seal pole taimede jaoks väga head hoiukohta ja mullapallid võivad liialt kuivada. Pealegi ei tea me, kui pikk on olnud teekond, mis elupuu on läbinud.

Võrgud ümbert ära

Võiste puukooli omanik Raili Kers ütleb, et elupuude istutamisel tuleb arvestada sedagi, kas on ostetud kinnise juurekavaga ehk potitaim või raiutud juurekavaga, mis mullapalliga kanga sees. Kindlasti tuleb mõlemad taimed enne istutamist korralikult läbi leotada.

Potitaim leotatakse esmalt potiga vees, siis võetakse potist välja ja harutatakse juured lahti. Kui on tegu suuremate taimedega, millel juurekava kõva ega suuda seda lahti harutada, siis võtke nuga ja lõigake põhja nurkades nelja või viie koha peal juurtest läbi. Seda on vaja, et seni potis keerdu kasvanud juur saaks nüüd minna toitu otsima.

Väiksematel taimedel saab enamasti juured lahti harutada, lõigata võib olla vaja umbes pooleteise meetri pikkuseid taimi. „Juurte lahtiharutamine on äärmiselt oluline,” rõhutab Kers.

Kanga sees olev taim tuleb kindlasti sellest välja võtta, samuti tuleb eemaldada mullapalli ümber olev võrk. „Kangas ei lase taimel korralikult juurduda, juured jäävad kõveraks ja hiljem on ka ladvad kõverad. Taimed kipuvad kuivama ja tekivad mitmed tüsistused. Kõik võrgud ära!” õpetab Kers.

Leotamine on väga-väga tähtis! Kui istutusauk vett täis valada, siis sellest ei ole nii palju kasu kui just leotamisest.

Raiutud juurekavaga taimi soovitab Kers hoida enne istutamist vees lausa 12 tundi. Need taimed on enamasti tulnud kaugelt ja on teekonnal mingil määral läbi kuivanud, aga vees olles saab taim ennast taas niiskust täis tõmmata. „Leotamine on väga-väga tähtis! Kui istutusauk vett täis valada, siis sellest ei ole nii palju kasu kui just leotamisest,” toonitab Kers.