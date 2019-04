Takjajuur soodustab juuksekasvu

Takjas (Arctium) on kõrgekasvuliste ja suureleheliste (rahvasuus ka kobrulehed) kaheaastaste rohttaimede perekond korvõieliste sugukonnast. Takjaid tuntakse kümmekond liiki, need kasvavad peamiselt Euroopa parasvöötmes. Eestis on kõige levinum villtakjas (A. tomentosum), lisaks kasvavad siin suur- (A. lappa), väike- (A. minor) ja salutakjas (A. nemorosum).