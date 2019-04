Talumune polegi vaja värvida

Ehkki viimane aasta on toonud mitmeid teateid salmonellast meie kanakasvatustes ja lindude hukkamisest, ei tohiks poekettide hinnangul munapuudust lähipäevil siiski tulla, ka hinnatõusu kaupmehed pühadeks ei luba.

Pärnu ligidal tegutsevas Nurmenuku puhkekeskuses suvel laste rõõmuks loomapargis ringi sibavad eri tõugu kanad on praegu talu avaras laudas soojas ja hoolsalt munemas. Talu perenaine Viktoria Kaasik viib Maa Elu munade pakendamise ruumi ja näitab mune, mida klientidele just pühade eel pakendamas on.

Lihavõtete ajal on traditsiooniliselt kõige nõutumad ikka valged munad, aga kõrvuti nendega on laudadel eri tooni pruune – osa neist nii läikivalt tumepruunid, et vabalt võiks neid pidada tumedast šokolaadist tehtuks. Mõnel munal on kergelt roosakas toon, aga kõige enam elevust tekitavad alati rohekad munad.

Pühade eel sätib Kaasik restile läbisegi eri tooni mune. Tulemus jääb nii põnev, et ilmselt mitmeski kodus ei täita seda kooslust katki koksima hakatagi. Tõepoolest, vahel nii ongi, muheleb Kaasik ja räägib, et mõni klient on jaganud temaga, et lapsed ei luba rohelisi mune ära süüa. Et need nii ilusad ja nõnda seisavadki pikalt kapis.

Lisaks eri tõugu kanade munadele müüb Nurmenuku pisut ka kalkunimune, need on loomulikult kanamunadest suuremad, aga ka oma pisut täpilise koorega niisamagi ilusad lauale tõsta.

Nurmenuku talu toodab praegu 5000 muna kuus ja enamik neist müüakse eraklientidele, kes ei pea paljuks ise talusse munadele järele sõita.

Talu toodab praegu 5000 muna kuus ja enamik neist müüakse eraklientidele, kes ei pea paljuks ise talusse munadele järele sõita. „Kui hind normaalne hoida, siis pole raske kliente leida,” tõdeb Kaasik. „Klient on aga väga valiv. Käiakse, proovitakse ja kui maitse sobib, ainult siis tullakse tagasi. Aina enam inimesi muutub teadlikumaks ses suhtes, mida suhu pannakse. Väga hinnatakse näiteks seda, kui kanatoit on GMO-vaba.”

Suveks saavad kõik Nurmenuku linnud õue. Tõukanad lähevad loomaparki, ka kalkunitele tehakse sinna suur aedik. Huvitaval kombel on kalkunid loomapargis eriti isade lemmikuks kujunenud. Emad lastega lõbutsevad atraktsioonidel, mehed aga kogunevad kalkuni aediku juurde lindudega juttu ajama. „Nii naljakas on vaadata, kuidas isad aediku ees seisavad ning kalkuni keeles padistavad ja linnukamp vastab kohe neile,” räägib Kaasik.