Poed varusid veokitäite viisi mune

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido räägib, et munadepüha ajal kasvab läbimüük umbes kolmandiku võrra ja kogused on mõõdetavad veokitäites. „Kuna kogused on suured, siis lisaks Eesti kanamunadele müüme ka Soome ja Läti mune,” lisab ta. „Hinda pühad ei mõjuta.”

Prisma on lihavõteteks varunud kanamune tavapärasest poole rohkem. Prismades müügil olevad munad on kõik eestimaist päritolu ning pakutakse vabapidamisel kanade, mahe-, õrre- ja puurikanade mune, lisaks vutimunad, loetleb Prisma Peremarketi sortimendi­direktor Kaimo Niitaru.

„Praeguse seisuga pole viimase aasta jooksul toimunud munatootjate probleemid mõjutanud munade kättesaadavust ja seetõttu suudab Prisma oma klientidele lihavõteteks vajaliku munakoguse tagada,” kinnitab Niitaru. „Munadepühal suureneb valgete munade läbimüük märgatavalt, kuna traditsiooniliselt kasutatakse värvimiseks ikka valgeid mune, oleme sellega arvestanud ka sisseostu tellimustes. Hinnatõusu lihavõttepühad Prisma kauplustes ei too.”

Rimi kett on lihavõteteks varunud ligi 70 000 karpi valgeid Eesti päritolu mune. „Arusaadavalt kasvab lihavõtte ajal kõikide munade müük, kuid suurem osa kliente eelistab siiski valgeid mune,” märgib Rimi kõneisik Katrin Bats ja kutsub üles eelistama õnnelike kanade mune. Nimelt ostavad eestimaalased enam kui 98 protsendi ulatuses puurikanade (munatüüp 3) ehk kõige odavamat muna. „Me soovime, et inimesed, kes pühi tähistavad, teeksid seda vastutustundlikult ka loomade suhtes. Rimi valikus on ka kõik teised (0–2 tüüpi) munad esindatud,” sõnab Bats.

Maximad on valmis, et munade läbimüük suureneb tavapärasega võrreldes kümme korda. Maxima Eesti kommertsjuht Kristina Mustonen räägib, et põhifookuses on neil M-suuruses valge muna.