Hoolas mesinik varasele kevadele ei looda

Kas esimesed kevadõied on mesilased korjele ajanud?

Kas tänavune kevad on ootuspärane?

Pärast eelmise aasta kuumusest tekkinud saagikadu on paslik uurida, kui palju mett tänavu kevadeks järele jäi.

Kuidas on muutunud eestlane kui meeostja?

Konjunktuuriinstituudi uuring mesinduse 2018. aasta kohta näitas, et ametlikult toodi Eestisse ainuüksi Ukrainast üle 360 tonni mett, samuti tuuakse mesilaste sööda pähe mett mitmest teisest riigist ja müüakse siin mee pähe maha. Selle hind on märksa odavam kui mesinikul, kes ise mett toodab. Eesti keskmine meetoodang on 1000–1200 tonni aastas. Paljud hea mee sööjad on Eestimaa pealt kadunud, ikka tahetakse aina odavamalt. Jah, ka odava mee näitajad on timmitud miinimumnõuetele vastavaks, aga meie mee näitajad ületavad neid mitu korda. Korralikul kraamil võiks olla korralik hind ja solgitud kraamil olgu hind odavam. Suhkru ja vee võib igaüks ise ka kodus kokku segada, seda ei tasuks ometi 3 euroga kilo eest osta.

Kas mesinikuna elab ära või peab kõrvalt muud tööd ka tegema?

Kui palju mesilasi tagab piisava sissetuleku?

Keeruline vastata. Kui on ainult jooksvad kulud, siis vähem. Kui on ka investeerimisvajadus, siis palju rohkem. Usun, et jumal taevas ka ei oska sellele täpselt vastata. Oletame, et ühelt perelt saame keskmiselt 50 kg mett, sest kõik mesinikud majandavad erinevalt. Keskmine hind on 4 eurot kg, see teeb 200 eurot pere pealt. Rusikareegli järgi tuleb arvestada sellest pool kohe kulusse. Mesinduses raha ainult läheb. Meil on küll magus elu, kuid kõige raskem asi on raha lugemine. Nii on äraelamiseks tarvis vähemalt 100–150 peret ja ega rohkem üks mesinik puhtfüüsiliselt jõuagi. Tarusid ja kärjeraame tuleb tõsta terve suve. See pole naljaasi.