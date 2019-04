Haabja ehitajad jagavad oskusi

„Analoogseid ühest tüvest veesõidukeid on tehtud paljudes maailma piirkondades alates kiviajast, aga Eesti on praegu kõige läänepoolsem paik, kus selline traditsioon on elavalt säilinud,” kinnitab kursuste juht Priit-Kalev Parts, kes ise sai haabjaehitamise kunsti selgeks üheksakümnendate keskel.

„Kui veel eelmise sajandi algul oli haabjaehitajaid Eestis omajagu, siis läbi nõukogude aja kandsid seda oskust üksikud ääremaade elanikud. Minu õpetaja oli Jaan Rahumaa. Kui temalt küsiti, milleks tänapäeval veel haabjat vaja on, vastas mees naljaga pooleks, et eks ikka salapüügiks. Ju oli asi selleski, et plastkanuusid polnud kaubandusvõrgust tollal kuigi lihtne saada, aga haabjas on peaaegu sama kerge alus,” meenutab Parts oma mentorit.

Meil on haabjas kõige levinum olnud Matsalus, Emajõe luhtadel ja Soomaal.

Tasapisi hakkas tekkima uus haabjaehitajate põlvkond: enne Partsi tegi kaheksakümnendatel Mart Tolbergi käe all haabjaehituse õppimisega algust Kaido Kama, üheksakümnendatel lisandusid Parts ja Soomaa turismiettevõtja Aivar Ruukel. Osa Partsi osalusel valminud ühepuupaatidest on muuseumide valduses, mõni viidud Soome, osa kasutusel Eestis.

Meil on haabjas kõige levinum olnud Matsalus, Emajõe luhtadel ja Soomaal. Kui näiteks Soomaal on kümned ruutkilomeetrid üle ujutatud ja mõnes kohas vett palju, teises vaid kämblajagu, siis seal on seda väga mugav kasutada. „Soomaal kujunes haabjas eriti just viiendal aasta­ajal kohalike lustimise vahendiks, tööd ju suurveega teha ei saanud, aga haabjaga sai kuiva jalaga naabri juurde minna või niisama lõbusõitu teha,” selgitab Parts.

Sihiks UNESCO

Kui küsida, et miks tänapäeval, kui kerge vaeva ja mõistliku rahasumma eest saab igaüks endale poest haabjaga sarnaste või paremategi veesõiduomadustega paadi osta, on haabjaehitus ikka veel päevakorral, vastab Parts, et tema jaoks on haabjaehitus ennekõike hingele rõõmu pakkuv seltskondlik ettevõtmine.

„Paar nädalat on põhjust vanade või tulevaste sõpradega koos olla. Isegi noored mehed astuvad vahel ootamatutes kohtades hardalt ligi ja kiidavad, et küll see haabjavärk on ikka ehe ja hoidmist väärt, seda peab väärtustama nagu UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja kantud Võromaa suitsusaunakombestikku.”

Eesti Haabjaselts ja Põlisrahvaste Arengu Keskus käisid mullu selle ettepanekuga kultuuriministri jutul ja said valitsuse toetuse. Algatusrühma eesmärk on jõuda haabja nominatsiooni esitamiseni UNESCOsse 2020. aastal, kui Tartus toimub soome-ugri rahvaste maailmakongress. Emajõel on samal ajal kavas korraldada vaatemänguline soome-ugri haabjasõit.

Kuigi ehitusprotsess on haabjal kohati tulemusest olulisemgi, on paadil ka praktiline väärtus. Haabjas on kerge ja seda saab lihtsa vaevaga enda järel lohistada kuivalgi maal. Sõitmiseks piisab 15sentimeetrisest veekihist. Vanasti öeldi, et kui muru on märg, saab haabjaga liikuma.