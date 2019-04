Kehv saak sunnib ehitamist edasi lükkama

Mapri Ehituse müügijuht Margus Väärsi prognoosib, et põllumajandusehituse turg võib lähiaastatel väheneda kolmandiku võrra. „Kindlasti on põllumajandusehituse kahanemise põhjus toetuste vähenemine ja teisalt suurte investeeringute tegemine praegu, mis vähendab võimekust teha investeeringuid lähiaastatel,” nimetab ta.

Kui palju toetused kahaneda võivad, ei oska praegu veel keegi vastata. Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna juhataja Kristel Maidre tõdeb, et käimas on uue ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi ettevalmistus ja Euroopa Komisjon on teinud esialgsed ettepanekud põllumajanduse ja maaeluga seotud fondide mahu osas. „Kuna läbirääkimised on alles algamas, on vara rääkida tulevaste investeeringumeetmete mahust,” ütleb ta.

Ehitatakse uus

Ehkki ehitajatel on praegusel ajal tööd küllaga, ollakse põllumajandushoonete ehitamisest väga huvitatud. Tõsi, käimasolev aasta tõotab Väärsi hinnangul tulla rahulikum kui eelmine. „Eelmised kaks aastat olid teraviljakasvatuses rasked, mistõttu pole paljudel võimalust ehitamisega algust teha. Meil endalgi on kolm-neli klienti planeeritud investeeringud edasi lükanud,” nendib ta. „Peamised kliendid on piima- ja lihaveisekarjakasvatajad ning teraviljakasvatajad. Ühegi nende toote omahind pole praegu nii kiita, et soosiks uute hoonete ehitamist.”

Aasta-aastalt kasvab maal ehituse tellijate seas suurettevõtete arv. See iseloomustab üldist suunda maal: keskmise suurusega ettevõtted kaovad ja jäävad kas suured või pereettevõtted. „Suured muutuvad suuremaks ja väikesed tegelevad nišitoodetega,” sõnab Väärsi.

Valdava osa ehitusest moodustavad uusehitised, sest vanadele hoonetele hakkab ring peale saama. „Mille seisukord on võimaldanud, on juba korda tehtud. Enamik nõukogudeaegseid hooneid, mida pole veel renoveeritud, on praeguseks seisus, kus pole midagi päästa. Uue ehitamine on rahaliselt mõistlikum,” seletab Väärsi ja ütleb oma kogemusele tuginedes, et peaaegu kõigis ehitusprojektides kaasatakse laenuraha ja vähemalt pooltes projektides kaasatakse PRIA toetusi.

PRIA on viimase viie aasta jooksul maksnud põllumajandushoonete ehitamisega seotud toetusi välja 137 taotlejale 213 ehitise valmimiseks, neist 137 olid uusehitised ja 76 rekonstrueeritavad, annab teada PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist Eveliis Padar.

Kõige rohkem on ehitiste seas sõnnikuhoidlaid (ehitatud 33 ja renoveeritud 14), tootmishooneid (19/13), loomakasvatus­ehitisi (16/18), kuivateid (25/6) ja lautasid (13/13). Ülejäänud ehitised olid kas hoidlad, söötmisplatsid, küünid, kuivatus- või kasvuhooned.

Laut, kus loomadel hea

Kõrvalseisja näeb, et moodsad laudad on väga minimalistlikud: põrand-lagi ja kerged seinad. Kui keerulised need ehitised tegelikult on?

Väärsi ütleb, et neid on võimalik tõepoolest suhteliselt kiiresti ehitada, aga seal on päris palju olulisi nüansse, mida hädavajalik teada.