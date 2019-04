Taluperenaine muudab nahad kunstiteoseks

Kuigi Järvamaal asuva Mäeotsa talu perenaise Maarja Koivuoja tööpäevad venivad 15–16tunniseks, on ta õnnelik. Ta nendib naerdes, et selline ongi ettevõtja elu ja vabaduse hind. „Võin teha, mida tahan, ja siis, kui tahan, mul on liikumise ja ise otsustamise vabadus. See kaalub üles pikad tööpäevad. Ma ei suudaks teha ainult ühte asja ja kindlalt ette määratud kellaajal. Minu loomus, Amburi tähtkuju, vajab vaheldust. Ma kohe pean rabelema, teinekord lausa nõrkemiseni ja paljusid asju tahan just ise teha,” kõneleb naine innukalt.

Sellepärast hakkas maamajapidamist hobi korras pidav Koivuoja nahku parkima. „Kuidas ma viskan küülikuid lihaks tehes nahad lihtsalt minema! Olen õppinud laste ja naiste kergete rõivaste õmblejaks, näen selles head materjali,” lausub ta.

Koivuoja asus õppima traditsioonilist looduslike vahenditega nahaparkimist. Sedasi on esivanemad teinud sadu aastaid ja naisele on tähtis, et tema pargitud nahad on tervisele head. „Minu pargitud nahad võib julgelt panna kasvõi lapsevankrisse ja need annavad vaid sooja,” kinnitab ta kolme lapse emana.

Nahk koos pea ja küünistega

Kuigi Koivuoja läbis ka naha õmblemise kursuse, jõuab ta praegu vaid nahku parkida ja see 2017. aastal avastatud tegevus meeldib talle aina rohkem. „Sada nahka on kindlasti juba pargitud. Jätan nahkadele külge küünised, pea ja vurrud. Nii on need palju armsamad, lausa nagu kunstiteosed,” selgitab ta.

Pargitud nahku on oma majapidamise küülikutest, mägiveisest ja koera hambust päästetud mutist, aga ka üsna kõrvalises kohas asuva talumaja teeäärtest üles korjatud rebastest, nugistest, naaritsatest, kährikutest, oravatest. „Ka kaks mägranahka on mul kodus ja muidugi teavad mulle juba nahku tuua jahimehed ja tuttavad talunaised. Teave levib,” rõõmustab ta.

Naisel on ka pargitud kitse- ja lambanahku. Pere laste lemmikuks olid pikka aega sabajuppidega lambanahad, nad tahtsid nende peal lausa magada. Perenaisele meeldivad naaritsanahad, sest need hoiavad toaseinale üles seatuna kurjad vaimud eemal. „Abikaasa Joni juba naerab, et meie kodu on nahkadega kaetud nagu mõnes sultanifilmis,” naerab Maarja.

Suurem osa nahkadest on siiski grillimajas ja ootavad esimest näitust avatud talude päevadel. Kuna lastele nahad nii meeldivad, viivad nad neid kooli teistelegi näha. Perenaine pole selle vastu, sest nii õpivad lapsed loodust mõistma, ja tal on rõõm teada, et õpetajateski tekitab see elevust.