Teraviljade aretuskeskuse õueala hakkab ilmestama skulptuur "Tera"

Žürii tegi valiku 17 töö hulgast ja valis võitjaks Fred Truusi teose „Tera“. Truus on nüüdisaegse sepakunsti viljeleja ning Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala õppejõud.

Žürii sõnul annab ümber oma telje pöörlev odraterakujuline skulptuur „Tera“ hästi edasi taimekasvatuse instituudi olemust. Roostevabast terasest maamärk on pilkupüüdev, esinduslik, mis harmoneerub uue hoone ja ümbritseva keskkonnaga.

Konkursil pälvis teise koha ideekavand „Küllusesarv“, autoriteks Oliver Soomets ja Bruno Lillemets. Tegemist on ilusa sümboli ja elegantne skulptuuriga, millest kiirgab tööstuslikku mõtteviisi.

Kolmanda koha saavutas võistlustöö „Võrsed“, mille autoriks on Ivan Zubaka. Tegemist on osalt ootamatu, teisalt ootuspäraselt uhke monumentaalse vormiga julges materjalikäsitluses.

Eraldi märkis žürii ära kaks teost. „Kapsapea“, mille autoriks on Jass Kaselaan ja mis on hästi modelleeritud skulptuur humoorika, mitmekihilise tähendusega ja viitab tervisliku toidu olulisusele – oled see, mida sööd.