Haritava maa hektari mediaanhind ületas 3000 euro piiri

Möödunud aasta jooksul vahetas omanikku ligi 2 protsenti Eesti haritavatest ja looduslikest rohumaadest. See on samas suurusjärgus 2017. aastaga. Maa-ameti andmetel tehti Eestis 2018. aastal haritava maaga 1070 tehingut kokku 35,6 miljoni euro eest.

Võrreldes eelneva aastaga on tehingute arv vähenenud 14,6 protsenti ning koguväärtus 6,8 protsenti, kuid hektari hind siiski kasvas. Haritava maa vabaturu tehingute hektari mediaanhind kasvas 2018. aastal 4,2 protsenti võrreldes 2017. aastaga ja saavutas taseme 3048 eurot.

Viimase viie aastaga on haritava maa hektari hind tõusnud ligikaudu 600 euro võrra. Kõrgeim mediaanhind, 3950 eurot hektari eest, on olnud Valga maakonnas ning madalaim oli see Hiiu maakonnas, kus hektari mediaanhind oli 1973 eurot.