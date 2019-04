Väikeettevõtjate jaoks lihtsustus põllumajandustoetuste taotlemine

Toetuse peamine eesmärk on suunata ettevõtjaid investeeringute kaudu oma toodangule kõrgemat lisandväärtust andma ja töötlemise efektiivsust tõstma, mis parandaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui ka välisturgudel.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on määruse olulisemaid muudatusi on elektroonsele taotlemisele üleminek: „Taotlejate jaoks muutub toetuse taotlemine lihtsamaks, sest väheneb lisadokumentide arv, mida peab koos taotlusega esitama, ja tänu sellele lüheneb ka taotluste menetlemise aeg.“

Teine oluline muudatus on toetatava sihtgrupi laiendamine. Kui varem ei saanud tunnustatud tootjarühm ega tema valitseva mõju all olev ettevõtja selle määruse alusel toetust taotleda, siis edaspidi saavad nimetatud toetust taotleda ka tunnustatud tootjarühm ja tema valitseva mõju all olev ettevõtja.